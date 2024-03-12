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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Mersen affiche un CA de 1,21 milliard d'euros en 2023
information fournie par Reuters12/03/2024 à 18:04

Mersen SA CBLP.PA :

* NOUVELLE ANNEE DE FORTE CROISSANCE EN 2023 OBJECTIFS DEPASSES

* NETTE PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES AVEC UNE CROISSANCE ORGANIQUE DE 13%

* RESULTAT NET PART DU GROUPE 2023 EN CROISSANCE DE 20% A 82 M€

* DIVIDENDE 2023 PROPOSE STABLE VERSUS 2022 A 1,25 EURO PAR ACTION, SOIT UNE DISTRIBUTION EN HAUSSE DE +17% VERSUS 2022

* CONFIRMATION DE LA FEUILLE DE ROUTE 2027 AVEC LA MISE A JOUR DES OBJECTIFS RSE

* EBITDA COURANT DU GROUPE EN 2023 ATTEINT 202,7 MILLIONS D’EUROS, EN CROISSANCE DE 8,7% PAR RAPPORT À 2022

* PERSPECTIVES: GROUPE VA POURSUIVRE EN 2024 LE DÉPLOIEMENT DE SON PLAN À MOYEN-TERME

* PERSPECTIVES 2024: UNE CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES AUTOUR DE 5%

* PERSPECTIVES 2024: UNE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE AUTOUR DE 11% DU CA

* PERSPECTIVES 2024: DES INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS QUI DEVRAIENT SE SITUER ENTRE 200 ET 240 MILLIONS D’EUROS

* CA ANNUEL DE 1 211 MILLIONS D’EUROS, EN CROISSANCE ORGANIQUE DE 13,2% PAR RAPPORT À 2022

Texte original: ID:nNDL1VjKg8 Pour plus de détails, cliquez sur CBLP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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