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Mercury NZ réduit ses pertes après que Morningstar a souligné la bonne tenue de ses résultats au premier trimestre
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 04:36

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les actions de Mercury NZ MCY.NZ ont chuté de 1,3 % à 6,69 NZ$, avant de réduire leurs pertes, pour finalement clôturer en baisse de 0,6 % en fin d'après-midi à la Bourse de Wellington

** Le fournisseur d’électricité affiche une marge d’exploitation en hausse de 19 % en glissement annuel au premier trimestre, les nouvelles sources d’énergie éolienne et géothermique ayant compensé la faible production hydroélectrique due à la sécheresse

** Selon Morningstar, l’un des trimestres les plus secs jamais enregistrés a entraîné une baisse de 24 % de la production hydroélectrique, soit 332 gigawattheures, mais la production totale n’a reculé que de 1 %

** Le cabinet d’analyse financière ajoute que les gains sur dérivés ont contribué aux résultats, même si la performance sous-jacente s’est avérée solide et a mis en évidence la valeur d’un parc de production diversifié

** Elle indique que le niveau des lacs de retenue est inférieur d’environ 25 % à la moyenne et que la faiblesse des précipitations, probablement due au phénomène El Niño, devrait peser sur la production hydroélectrique pour l’exercice 2027

** “Nous laissons nos prévisions globalement inchangées” et maintenons notre estimation de la juste valeur à 6,8 NZ$ – Morningstar

** Le titre affiche une hausse de 4 % depuis le début de l’année

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