Merck va créer une activité distincte dans le domaine du cancer, alors que la perte du brevet Keytruda se profile à l'horizon
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 13:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 6 et 7)

Merck MRK.N a déclaré lundi qu'il diviserait son activité de santé humaine en deux unités, en créant une division pour sa franchise de cancer dirigée par le médicament à succès Keytruda tout en regroupant séparément ses médicaments non oncologiques.

Cette restructuration souligne la volonté du fabricant américain de se diversifier au-delà du Keytruda, alors que la perte d'exclusivité de ce médicament est imminente à la fin de la décennie.

Keytruda, approuvé pour plusieurs formes de cancer, est le médicament sur ordonnance le plus vendu au monde. Le traitement a généré plus de 30 milliards de dollars en 2025 et représentait près de la moitié du chiffre d'affaires total de l'entreprise.

Les actions de Merck étaient en hausse de 1,4 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

La société a triplé son pipeline depuis 2021 et a conclu deux transactions de l'ordre de 10 milliards de dollars l'année dernière, en achetant Cidara Therapeutics et Verona Pharma pour élargir son portefeuille.

La scission fait suite aux prévisions à la baisse de Merck pour 2026 publiées au début du mois, dans lesquelles l'entreprise a mis en garde contre des ventes et des bénéfices inférieurs aux prévisions , car plusieurs médicaments existants approchent de la fin de leur exclusivité et sont confrontés à la pression exercée par les génériques.

Merck a également nommé Jannie Oosthuizen au poste de vice-président exécutif et président de l'activité cancer. M. Oosthuizen était dernièrement vice-président senior et président de Merck Human Health U.S., où il dirigeait la stratégie et la commercialisation du portefeuille américain de l'entreprise.

La nouvelle de la scission a été rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal plus tôt dans la journée.

