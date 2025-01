Merck: le vaccin VPH pour les hommes autorisé en Chine information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 14:19









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mercredi que la Chine avait approuvé la version masculine de son vaccin contre le virus du papillome humain (VPH) Gardasil.



Le groupe pharmaceutique américain indique que l'Agence chinoise des produits de santé (National Medical Products Administration, NMPA) a autorisé l'utilisation de Gardasil chez les hommes âgés de 9 à 26 ans pour la prévention des maladies et des cancers liés au VPH.



Gardasil devient ainsi le premier vaccin contre le VPH destiné aux hommes approuvé en Chine.





Valeurs associées MERCK 101,04 USD NYSE +1,28%