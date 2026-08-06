Merck KGaA relève sa prévision de bénéfice avec les performances de "Life Science" et "Electronics"

Lle logo du groupe pharmaceutique et chimique allemand Merck

Merck KGaA ‌a revu à la hausse jeudi sa fourchette ​de prévision de bénéfice pour 2026 et a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés par ​une nouvelle progression de la demande pour ses produits destinés à ​la fabrication de médicaments ⁠et ses matériaux pour semi-conducteurs.

Le groupe familial diversifié ‌a indiqué que son résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda), ajusté des éléments ​exceptionnels, devrait s'établir ‌entre 5,9 et 6,3 milliards d'euros.

Auparavant, ⁠la société tablait sur un Ebitda compris entre 5,7 et 6,1 milliards d'euros.

En juin, Merck KGaA a ⁠renforcé sa ‌division "Life Science", spécialisée dans les outils de ⁠recherche et de fabrication de médicaments, en concluant ‌un accord de 11,3 milliards de dollars ⁠pour l'acquisition de Bio-Techne, sa plus importante ⁠transaction depuis ‌plus d'une décennie.

"L'acquisition proposée de Bio-Techne apporterait des capacités ​supplémentaires différenciées dans ‌les domaines de la recherche, des bioprocédés et des thérapies avancées", a ​déclaré l'entreprise.

Le groupe a également annoncé un Ebitda ajusté trimestriel de 1,60 milliard d'euros, ⁠en hausse de 9,4% par rapport à l'année précédente et bien supérieur au consensus des analystes de 1,53 milliard publié sur le site web du groupe.

(Rédigé par Ludwig Burger; Version française Rihab Latrache, édité ​par Augustin Turpin)