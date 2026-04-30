Merck enregistre une perte au premier trimestre avec l'acquisition de Cidara

Le logo de Merck est visible à l'entrée du campus du fabricant de médicaments à Rahway, New Jersey, New Jersey

par Deena Beasley

Merck & Co a fait état ‌jeudi d'une perte au titre de son premier trimestre, le laboratoire américain ayant enregistré une charge exceptionnelle ​liées à une acquisition, qui n'a pas été compensée par la hausse de 5% de ses ventes.

Le chiffre d'affaires sur janvier-mars est ressorti à 16,3 milliards de dollars après 15,5 milliards l'année dernière, alors ​que les analystes tablaient sur 15,8 milliards de dollars, selon les données LSEG.

Les pertes ajustées pour le trimestre, qui incluent une charge ​de 3,62 dollars par action liée à l'acquisition du ⁠fabricant de médicaments antiviraux Cidara Therapeutics, s'élèvent à 1,28 dollar par action, alors que les ‌analystes tablaient sur une perte de 1,51 dollar par action.

Merck a ajusté sa fourchette de prévisions annuelles et dit désormais anticiper un bénéfice par action (BPA) compris entre ​5,04 et 5,16 dollars pour 2026 ‌et un chiffre d'affaires de 65,8 à 67 milliards, contre un BPA ⁠compris entre 5,00 et 5,15 dollars et un chiffre d'affaires de 65,5 à 67 milliards précédemment.

Merck a précisé que ces perspectives ne tenaient pas compte de l'impact de son projet d'acquisition de l'entreprise de ⁠biotechnologie Terns Pharmaceuticals, qui ‌entraînera une charge exceptionnelle de 2,35 dollars par action.

Les analystes anticipent un bénéfice de ⁠5,12 dollars par action pour Merck en 2026, et un chiffre d'affaires de 66,6 milliards de ‌dollars.

Les ventes du traitements anticancéreux Keytruda, médicament sur ordonnance le plus vendu au monde, ⁠ont augmenté de 12% pour atteindre 8 milliards de dollars, dépassant les estimations ⁠des analystes qui anticipaient ‌7,6 milliards. Ce chiffre total comprend 128 millions de dollars provenant d'une nouvelle version injectable du médicament, ​qui n'était auparavant disponible que sous forme de ‌perfusion.

Les ventes du médicament contre les maladies pulmonaires Winrevair ont augmenté de 88% pour atteindre 525 millions de dollars, dépassant ainsi ​les 479 millions prévus par les analystes.

Merck a indiqué que les ventes du médicament antidiabétique Januvia avaient chuté de 28% pour s'établir à 574 millions de dollars, en raison d'une baisse de ⁠la demande et des prix aux États-Unis, ainsi que de la concurrence des génériques sur certains marchés internationaux.

Les ventes du vaccin contre le papillomavirus humain Gardasil ont reculé de 19% pour s'établir à 1,07 milliard de dollars.

Le secteur de la santé animale a constitué un autre point fort pour l'entreprise, avec un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 13%, à 1,8 milliard de dollars.

(Deena Beasley, version française Matthieu ​Huchet, édité par Augustin Turpin)