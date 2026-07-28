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Mercialys relève son objectif de RNR par action en 2026
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 17:50
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Mercialys MERY.PA a relevé mardi son objectif annuel de résultat net récurrent (RNR) après avoir affiché un chiffre en progression de 4,1% sur les six premiers mois de son exercice.

La société foncière française a déclaré dans un communiqué s'attendre à un RNR entre 1,30 et 1,32 euro par action en 2026, contre au moins 1,29 euro par action précédemment.

Le groupe a également relevé son objectif de dividende par action, à au moins 1,02 euros contre minimum un euro précédemment.

Sur les six premiers mois de l'année, le RNR a atteint 64,1 millions d'euros, soit 0,69 euros par action.

Les revenus locatifs affichent une hausse de 4,5% sur la période.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)

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