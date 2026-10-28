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Mercialys place 300 MEUR d'obligations à échéance janvier 2033
information fournie par Zonebourse 28/10/2026 à 07:12

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Mercialys indique avoir placé, mardi, 300 MEUR d'obligations à échéance janvier 2033, une opération permettant de renforcer la liquidité et d'allonger la maturité moyenne de la dette du groupe spécialisé dans l'immobilier commercial.

L'émission a été réalisée dans un contexte où le rendement de l'OAT à 10 ans a dépassé 5% la semaine dernière, pour la première fois depuis 2002. Dans ce contexte, le spread de l'émission ressort à 220 points de base, en hausse par rapport au spread moyen de 180 points de base de ses obligations existantes.

Cette opération renforce la liquidité du groupe, allonge la maturité moyenne de sa dette, qui s'établissait à 3,8 ans au 30 juin, et finance ses besoins généraux, notamment l'anticipation des échéances obligataires de novembre 2027 et février 2029. Le coupon annuel s'élève à 5,25%. Intégralement swappée à taux variable, l'émission aura un coût immédiat de 4,8%.

Mercialys précise en outre que, le 23 octobre, S&P Global Ratings a confirmé sa notation de crédit à "BBB", avec une perspective stable. "L'agence anticipe une performance opérationnelle qui restera résiliente au cours des 24 prochains mois, portée par une indexation positive et la bonne tenue des ventes des commerçants", rapporte-t-il.

Par ailleurs, le groupe précise qu'à ce jour, la fréquentation de ses sites progresse de 5,9% sur le mois d'octobre, dont 5,1% du samedi 17 au lundi 26 octobre, "période incluant les deux week-ends de manifestations, durant lesquels tous les sites sont restés ouverts, sans dégradation matérielle".

Cette évolution prolonge les tendances des neuf premiers mois : à fin septembre, la fréquentation progressait de 5,4% à périmètre constant, soit 420 points de base au-dessus du panel national Quantaflow, tandis que le chiffre d'affaires des commerçants augmentait de 3%, contre 0,2% pour l'indice national FACT.

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