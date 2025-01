Mercedes-Benz: service de divertissement embarqué avec Sony information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 15:00









(CercleFinance.com) - Sony Pictures Entertainment (SPE), IMAX Corporation, Mercedes-Benz et DTS ont annoncé l'intégration de RIDEVU, le service de divertissement embarqué de SPE, avec des contenus IMAX Enhanced dans les véhicules Mercedes-Benz équipés de la dernière génération MBUX dès cet été.



RIDEVU propose une expérience immersive, permettant aux passagers de profiter de films en qualité IMAX Enhanced, incluant un format d'image élargi, le traitement DMR propriétaire d'IMAX et le son DTS:X.



Ce service sera disponible dans six pays (États-Unis, Canada, Japon, Royaume-Uni, Irlande et Allemagne) et offrira l'accès à des milliers de films à acheter, louer ou diffuser.



Grâce à cette collaboration, Mercedes-Benz devient le premier constructeur automobile à intégrer pleinement ce système, offrant aux passagers des options de visionnage sur jusqu'à six écrans. Le contenu pourra être contrôlé via l'écran central ou des appareils iOS/Android.





