Mercedes-Benz recule après un nouvel avertissement

Le constructeur automobile allemand (-3,75%, à 39,76 euros) a révisé à la baisse ses perspectives financières pour l'ensemble de l'exercice 2026. Le groupe a justifié cet ajustement par un environnement de marché de plus en plus difficile en Chine ainsi que par des charges attendues en hausse sur les trois derniers mois de l'année, notamment sur les coûts de matériaux.

Partant, la rentabilité opérationnelle des ventes ajustée est désormais attendue entre 2 et 3%, contre une fourchette de 3 à 5% précédemment pour Mercedes-Benz Cars. En parallèle, le résultat d'exploitation est anticipé au niveau de celui de l'exercice précédent, alors qu'il était initialement prévu nettement supérieur. De son côté, le flux de trésorerie disponible de l'activité industrielle devrait passer légèrement sous la précédente estimation ("légèrement sous le niveau de l'exercice précédent") pour s'établir désormais nettement sous le niveau de l'an dernier.

En revanche, les prévisions restent inchangées pour la division utilitaires Mercedes-Benz Vans (marge RoS ajustée de 8 à 10%) et pour le pôle financier Mercedes-Benz Financial Services (rendement des fonds propres ajusté de 12 à 14%).

Données trimestrielles préliminaires

Outre cet avertissement sur résultats, Mercedes-Benz Group a publié ses chiffres préliminaires non audités pour le troisième trimestre 2026.

L'Ebit du groupe a atteint 1,17 milliard d'euros, dépassant le consensus du marché fixé à 1,16 milliard d'euros. De son côté, la rentabilité opérationnelle ajustée de la division Mercedes-Benz Cars est ressortie à 2,5%, contre des attentes à 2,4%. Pour le segment Vans, la marge ajustée s'est installée à 9,4%. En revanche, le free cash-flow industriel a déçu en s'établissant à 172 millions d'euros, très inférieur aux 422 millions d'euros attendus par les analystes.