Memscap - Résultats du 2ème trimestre 2026

CHIFFRE D'AFFAIRES TRIMESTRIEL EN FORTE HAUSSE DE 19,9% A 3 640 KEUR
RENTABILITÉ EN FORTE PROGRESSION DANS UN CONTEXTE DE CROISSANCE SOUTENUE
MARGE BRUTE TRIMESTRIELLE À 40,0%, SOUTENUE PAR LA CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ DANS UN CONTEXTE DE CHANGE VOLATIL
EBITDA AJUSTE TRIMESTRIEL EN FORTE PROGRESSION A 643 KEUR (17,7% DU CHIFFRE D’AFFAIRES)
BENEFICE NET TRIMESTRIEL EN FORTE HAUSSE A 442 KEUR (12,1% DU CHIFFRE D’AFFAIRES)
DEVELOPPEMENT CONTINU DES ACTIVITES STRATEGIQUES « CONTROLE MOTEUR » ET « SYSTEMES FLUIDIQUES », MOTEURS DE LA CROISSANCE FUTURE
VISIOCONFERENCE INVESTISSEURS – MARDI 1ER SEPTEMBRE A 10H00 (CEST
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