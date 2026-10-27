Memscap (MEMS) - CA T3 : L'effet volume paie - Achat 7,5 € - Pot. +62%

Secteur : Semi-Conducteurs
Marché : Euronext C
Capitalisation : 35,7 M€
Cours : 4,63 €
Objectif de cours : 7,5 €
Potentiel : +62%
Opinion : Achat
|5,0500 EUR
|Euronext Paris
|+9,07%
Cette analyse a été élaborée par GreenSome Finance et diffusée par BOURSORAMA le 27/10/2026 à 10:00:25.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
Verallia a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en baisse de 2,1% au troisième trimestre, à 829 millions d'euros, l'entreprise citant une baisse des volumes, tout en confirmant ses objectifs annuels. • Le groupe verrier français affiche également un Ebitda ... Lire la suite
Saint-Gobain a annoncé mardi une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, portée par la croissance dans toutes ses régions et par la chimie de la construction. • Le groupe français de matériaux de construction a enregistré un chiffre d'affaires ... Lire la suite
Les premiers experts de l'explosion en 2019 d'un immeuble de la rue de Trévise, à Paris, défendent la thèse d'un sol ameubli par la fuite d'un collecteur d'eaux qui aurait provoqué la rupture d'une canalisation de gaz, et s'agacent que la défense questionne les ... Lire la suite
Au coeur d'un automne de contestation et après les pillages du 17 octobre, le Sénat a commencé mardi, dans une ambiance tendue, l'examen du projet de loi "casseurs-payeurs" et ses mesures décriées par la gauche sur la responsabilité solidaire des fauteurs de trouble ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|10,58
|+20,78%
|7 887,14
|+0,51%
|113,99
|-0,99%
|30,3
|+7,37%
|28,16
|+4,84%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer