Memscap (MEMS) - CA T2 : Forte accélération - Achat 7,5 € vs 7,06 € - Pot. +62%

Secteur : Semi-Conducteurs
Marché : Euronext C
Capitalisation : 35,6 M€
Cours : 4,62 €
Objectif de cours : 7,5 € vs 7,06 €
Potentiel : +62%
Opinion : Achat
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Cette analyse a été élaborée par GreenSome Finance et diffusée par BOURSORAMA le 29/07/2026 à 10:11:15.
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