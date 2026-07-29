Memscap : Croissance solide et net redressement de la rentabilité

Publication du CA T2 2026

Memscap a publié hier un chiffre d'affaires du T2 en forte hausse de +19,9% à 3,6 M€, marquant une nette accélération séquentielle après la croissance de +6,2% enregistrée au T1 2026. Cette performance ressort légèrement supérieure à nos attentes. La dynamique est cette fois portée par la forte accélération de l'activité Médicale (+78,8%) et une bonne tenue de l'Aéronautique (+13,6%), cœur du modèle, tandis que les Communications optiques marquent une pause temporaire liée à une phase de qualification industrielle. Au S1, le CA du groupe ressort à 6,9 M€, soit une progression de +12,8% y/y.

Malgré un impact devise significatif sur les marges, Memscap confirme sa trajectoire de croissance rentable et l'accélération de ses relais stratégiques.

Une bonne dynamique du Médical au T2

Le chiffre d'affaires du T2 ressort à 3,6 M€, en hausse de +19,9% y/y. La croissance publiée intègre par ailleurs un effet de change défavorable, la progression à tcc étant mécaniquement légèrement supérieure.

L'activité Aéronautique demeure le premier contributeur avec 2,6 M€, soit 71% du mix, en progression de +13,6% y/y, confirmant la solidité structurelle du marché et une demande toujours porteuse. Sur le S1, l’activité ressort en hausse de +1,8% y/y à 4,8 M€.

Marges brutes sous contrainte de change

Le taux de marge brute ressort à 40,0%, en amélioration séquentielle de +120 bps vs T1 2026, sous l’effet de volumes plus élevés et d’une meilleure absorption des coûts fixes de production. Il demeure toutefois en retrait de -250 bps sur un an.

Comme au T1, cette contraction annuelle s’explique principalement par un effet de change défavorable, lié à l’appréciation de la couronne norvégienne et la dépréciation du dollar. Malgré cette pression sur le taux de marge, la marge brute progresse de +12,9% y/y, à 1,5 M€, soutenue par la croissance de l’activité.

Perspectives & estimations

Memscap confirme ses trois principaux moteurs de développement pour 2026 : la résilience de l’activité Aéronautique, la montée en puissance du Médical et le redémarrage attendu des Communications optiques une fois la transition industrielle achevée. Le principal facteur de volatilité demeure l’exposition aux parités EUR/USD et EUR/NOK.

1/ Le retour du taux de marge brute à 40%, 2/ le net redressement du Médical et 3/ le caractère a priori temporaire du recul des Communications optiques, confortent notre scénario d’une croissance rentable, soutenue par l’amélioration progressive du mix d’activités et la montée en puissance des programmes stratégiques.

Recommandation

Nous réitérons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours de 6,0 € (upside +24%).