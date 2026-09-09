Même Apple n'a pas éloigné les vendeurs : les actions chutent, le pétrole s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices américains terminent dans le rouge; le Russell 2000 recule de 1,3 %

* Le secteur industriel est celui qui recule le plus parmi les secteurs du S&P 500; l'énergie est le seul à progresser

* Le dollar s'affiche en légère hausse; le bitcoin passe dans le rouge; l'or progresse d'environ 1 %; le brut américain gagne >4 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'élève à environ 4,84 %, son plus haut niveau depuis novembre 2023

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MÊME APPLE N'A PAS ÉLOIGNÉ LES VENDEURS: LES ACTIONS CHUTENT, LE PÉTROLE S’ENVOLE

Wall Street a prolongé mercredi ce qui constitue désormais une vague de ventes de trois jours, alors que les États-Unis et l’Iran se livraient à la plus grande vague d’attaques réciproques depuis le début de la guerre, propulsant le cours du Brent LCOc1 au-dessus des 100 dollars le baril pour la première fois depuis juillet.

Alors que les trois principaux indices boursiers ont tous clôturé en baisse, l'indice Russell 2000 .RUT , qui regroupe les petites capitalisations, a subi une chute plus marquée que ses homologues des grandes capitalisations, reculant de 1,3 % sur la journée.

La flambée des cours du pétrole a soutenu les valeurs énergétiques .SPNY , qui ont été les seules à progresser parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500. Les valeurs industrielles

.SPLRCI et les valeurs de consommation discrétionnaire

.SPLRCD ont enregistré les plus fortes baisses en pourcentage.

Apple AAPL.O a dévoilé le dernier-né de sa gamme de gadgets dernier cri, le smartphone pliable Duo . Il s’agissait de la première présentation d’un nouveau produit organisée par l’entreprise depuis que John Ternus a remplacé Tim Cook au poste de directeur général; l’événement a également été l’occasion de présenter les mises à jour de l’iPhone et de l’iPod. Il s’agissait du plus grand changement apporté à la gamme de smartphones d’Apple depuis des années. L’action Apple a fortement chuté avant l’événement, mais a ensuite récupéré la majeure partie de ses pertes. Le titre a clôturé la séance en baisse de 0,3 %.

Les contrats à terme sur le WTI CLc1 et le Brent , tous deux à échéance le mois prochain, ont clôturé respectivement en hausse de 3,3 % et 3,4 %, ravivant les craintes d’inflation à la veille du double coup de poing du ministère du Travail, avec la publication jeudi de son rapport sur l’IPP et vendredi de ses données sur l’IPC.

Les analystes s’attendent à un indice PPI global en glissement annuel de 5,3 %, tandis que l’IPC devrait afficher une hausse annuelle de 3,4 %. Des chiffres plus élevés que prévu risqueraient d’influencer les perspectives d’une hausse des taux à l’issue de la réunion de politique monétaire de la Fed la semaine prochaine.

La probabilité d’une hausse de 25 points de base du taux directeur des fonds fédéraux s’établit actuellement à 60,2 %, selon l’outil FedWatch du CME, bien qu’un sondage Reuters auprès d’économistes montre que la plupart d’entre eux s’attendent à ce que Warsh & Co maintiennent les taux inchangés la semaine prochaine.

Voici un aperçu de la clôture:

(Stephen Culp)

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