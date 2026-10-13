Melrose indique que l'usine de Garden Grove est en bonne voie pour reprendre ses activités d'ici le quatrième trimestre

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Melrose Industries MRO.L , propriétaire de GKN Aerospace, a déclaré mardi que les autorités californiennes avaient entamé la procédure de règlement des réclamations liées à un incident survenu sur son site de Garden Grove, tandis que l'entreprise poursuivait ses préparatifs en vue de la reprise complète de ses activités au quatrième trimestre.

* GKN Aerospace avait interrompu la production fin mai dans son usine de la banlieue de Los Angeles après qu’un réservoir de produits chimiques en surchauffe eut fait craindre une explosion et contraint à l’évacuation d’environ 50 000 riverains.

* Le parquet du comté d’Orange a déposé des documents judiciaires, notamment un projet de jugement définitif et un plan de sécurité opérationnelle, afin de clore son enquête civile.

* Melrose a accepté en août de verser jusqu’à 100 millions de dollars pour régler les demandes d’indemnisation, auxquels s’ajoutent 25 millions de dollars liés aux sanctions civiles et aux réclamations des services d’urgence et des autorités locales.

* La société a indiqué que les discussions de médiation concernant les recours collectifs civils en cours se poursuivaient, tandis que la couverture d’assurance du groupe faisait toujours l’objet d’un examen.

* À 08h52 GMT, l’action de la société progressait de 4,4 % à 469,4 pence.