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Melanion Digital autorise les souscriptions en stablecoins pour son fonds
information fournie par Agefi Asset Management 15/07/2026 à 08:00

À mesure que les stablecoins s’intègrent davantage à la finance institutionnelle, ils sont utilisés non seulement comme moyen de transfert de valeur, mais également comme un moyen efficace de déployer des capitaux. Melanion Digital et Fipto introduisent le règlement direct en stablecoins pour les souscriptions du fonds Sigma Market Neutral domicilié au Luxembourg.

La monnaie stable ici retenue est l’USDC de Circle. Sur le modèle de ce qui a été récemment annoncé par Spiko et Coinbase , l’infrastructure de paiement de Fipto permet la prise en charge du règlement en stablecoins sans conversion fiduciaire intermédiaire.

Double licence

Cette intégration s’appuie sur le socle réglementaire de Fipto, premier acteur du paiement en stablecoins en Europe à combiner une licence d'Établissement de Paiement et une licence CASP au titre de MiCA, toutes deux délivrées en France. « Jusqu'à présent, souscrire signifiait souvent convertir des stablecoins en euros ou en dollars avant d’investir, ce qui ajoutait un coût et une friction opérationnelle inutiles, retrace dans un communiqué Cyril Sabbagh, président de Melanion Digital. En travaillant avec Fipto, nous pouvons désormais prendre en charge le règlement direct en stablecoins pour les souscriptions, grâce à une infrastructure de paiement de niveau institutionnel ».

Valérie Riochet

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