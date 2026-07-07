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MeiraGTx progresse : Oberland Capital s'engage à investir jusqu'à 400 millions de dollars dans des thérapies géniques en phase avancée
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 13:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 juillet - ** Les actions de la société de thérapie génique MeiraGTx MGTX.O progressent de 7,3% à 14,90 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce avoir levé jusqu’à 400 millions de dollars auprès d’Oberland Capital pour faire progresser trois thérapies géniques expérimentales en phase avancée

** Ce financement comprend jusqu’à 375 millions de dollars sous forme de financement non dilutif lié à de futures redevances sur les ventes, ainsi que jusqu’à 25 millions de dollars sous forme d’investissement en capitaux propres

** La société indique avoir déjà reçu 135 millions de dollars, dont 125 millions au titre de redevances futures et 10 millions sous forme de prise de participation

** 150 millions de dollars supplémentaires seront disponibles dès l’obtention de résultats d’essais cliniques positifs et des autorisations réglementaires, attendus en 2027-2028

** Oberland pourrait apporter 100 millions de dollars supplémentaires pour de nouveaux produits ou le développement commercial et acquérir pour 15 millions de dollars supplémentaires d’actions MeiraGTx, précise MGTX

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse d’environ 75% depuis le début de l’année

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