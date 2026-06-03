Medtronic investit dans deux sociétés de cathéters ICE

En marge de la publication de ses résultats trimestriels, Medtronic annonce des investissements stratégiques dans deux entreprises non cotées, spécialisées dans le développement de technologies de cathéters intracardiaques pour l'échocardiographie intracardiaque (ICE).

Les cathéters ICE fournissent une imagerie cardiaque en temps réel et à haute résolution lors des procédures d'électrophysiologie (EP) destinées au traitement des arythmies cardiaques telles que la fibrillation auriculaire (FA). Medtronic entend les intégrer à son système de cartographie et d'ablation Affera.

Ces investissements concernent Beluga Medical, une entreprise californienne en phase de précommercialisation développant un produit thermique de nouvelle génération, et CardioACC, une entreprise chinoise en phase commerciale précoce, dont le système ICE a été approuvé par l'autorité sanitaire chinoise en 2025.

Les investissements dans l'ablation cardiaque s'inscrivent dans la récente série de transactions stratégiques menées par Medtronic afin de renforcer le leadership de l'entreprise au sein de ses franchises principales. Les deux sociétés spécialisées dans les cathéters ICE continueront à opérer de manière indépendante.