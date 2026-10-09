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Medincell franchit une étape majeure avec l’approbation de WELTRUZA™ (olanzapine) par la FDA américaine
information fournie par Boursorama CP 09/10/2026 à 13:18

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Le management de Medincell organise ce jour une vidéoconférence destinée aux investisseurs pour présenter la portée stratégique de cette approbation pour la Société et répondra aux questions des analystes.

Informations pratiques

• Date : Vendredi 9 octobre 2026
• Heure : 16h00 CEST
• Lien de connexion : https://www.medincell.com/fr/webcast-investisseurs-9-oct-2026/

Un replay de la vidéoconférence sera disponible sur le site internet de Medincell à l’issue de l’événement.


Medincell (Euronext : MEDCL) franchit une étape majeure avec l’annonce par son partenaire Teva Pharmaceuticals, filiale américaine de Teva Pharmaceutical Industries Ltd, de l’approbation par la Food and Drug Administration (FDA) américaine de WELTRUZA™ (olanzapine), suspension injectable à libération prolongée. Il s’agit de la première et unique formulation injectable sous-cutanée à action prolongée (LAI) d’olanzapine, administrée une fois par mois pour le traitement de la schizophrénie chez l’adulte.

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