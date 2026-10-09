Medincell franchit une étape majeure avec l’approbation de WELTRUZA™ (olanzapine) par la FDA américaine

Le management de Medincell organise ce jour une vidéoconférence destinée aux investisseurs pour présenter la portée stratégique de cette approbation pour la Société et répondra aux questions des analystes.



Informations pratiques



• Date : Vendredi 9 octobre 2026

• Heure : 16h00 CEST

• Lien de connexion : https://www.medincell.com/fr/webcast-investisseurs-9-oct-2026/



Un replay de la vidéoconférence sera disponible sur le site internet de Medincell à l’issue de l’événement.





Medincell (Euronext : MEDCL) franchit une étape majeure avec l’annonce par son partenaire Teva Pharmaceuticals, filiale américaine de Teva Pharmaceutical Industries Ltd, de l’approbation par la Food and Drug Administration (FDA) américaine de WELTRUZA™ (olanzapine), suspension injectable à libération prolongée. Il s’agit de la première et unique formulation injectable sous-cutanée à action prolongée (LAI) d’olanzapine, administrée une fois par mois pour le traitement de la schizophrénie chez l’adulte.