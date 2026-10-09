Wall Street vue en hausse, soulagement sur le pétrole et l'obligataire

Une veste est suspendue à une chaise posée à même le sol à la Bourse de New York (NYSE), à New York.

par Coralie Lamarque

Wall Street est attendue en hausse vendredi et les Bourses européennes amplifient leurs gains ‌à mi-séance, l'apaisement concernant l'approvisionnement en hydrocarbures depuis le Moyen-Orient bénéficiant aux cours pétroliers comme au marché obligataire, tandis que les investisseurs restent attentifs à la situation budgétaire en France.

Les futures ​sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,51% pour le Dow Jones, de 0,41% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,84% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,90% à 7.799,46 points vers 11h31 GMT. À Francfort, le Dax avance de 1,21% et à Londres, le FTSE 100 monte de 1,05%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 1,03%, le ​FTSEurofirst 300 de 1,04% et le Stoxx 600 de 1,05%.

Alors que le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il s'abstiendra d'attaquer l'Iran d'ici les élections de mi-mandat prévues début novembre, les craintes concernant l'approvisionnement en hydrocarbures depuis le Moyen-Orient s'apaisent ​et les cours pétroliers reculent.

L'accalmie sur la flambée des prix de l'énergie contribue à une ⁠certaine désescalade des rendements européens, même s'ils restent impactés par les inquiétudes sur la situation budgétaire en France, la dette publique culminant à 119% du PIB et dépassant ‌le pic de la pandémie de COVID-19.

Dans ce contexte, l'écart entre les rendements des obligations allemandes et françaises à dix ans reste élevé, s'établissant à 135 points de base (bdb).

"Cela fait notamment suite au discours du gouverneur de la Banque de France qui a indiqué qu'il ne pensait pas que 'les ​conditions soient propices à l'intervention de la BCE' qui a le mandat ‌de lutter contre l'inflation, 'pas sur la résolution des problèmes budgétaires de la France'. Mais ces déclarations ne sont pas surprenantes", a ⁠déclaré Xavier Chapard, adjoint au directeur de la recherche chez LBP AM, dans une note.

"Il faudrait une situation bien plus dégradée des conditions financières en zone euro (...) et des efforts budgétaires bien plus importants de la France pour que la BCE considère l'option d'intervenir sur la dette française", a-t-il ajouté.

La situation budgétaire de la deuxième économie du bloc européen reste ainsi sous ⁠les feux de la rampe. Le projet ‌de loi de finances pour 2027 présenté par le gouvernement français doit encore être débattu à l'Assemblée nationale, sur fond de manifestations menées par ⁠les lycéens et les étudiants qui ont conduit le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé de premières décisions d'ici la fin du mois, sous la forme d'amendements au projet de budget.

LES ‌VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Lanterne rouge du CAC 40 et du SBF 120, Orange perd 2,5% après que SpaceX a conclu un accord en ⁠vue d'acquérir un portefeuille de licences de bande de basse fréquence aux États-Unis, lançant ainsi un défi direct aux géants ⁠historiques de la téléphonie mobile.

Les autres opérateurs européens ‌pâtissent également de cette annonce, Telefonica perdant 3,6% à Madrid et Vodafone reculant de 4,2% à Londres. Deutsche Telekmon, qui détient une participation de 54% dans le groupe américain T-Mobile US, ​chute de 6,5%.

Bureau Veritas avance de 3,2% après un relèvement de recommandation par Citigroup.

TAUX

Alors que le marché ‌obligataire reste en proie aux craintes liées à la dette et à la politique monétaire, l'apaisement des inquiétudes sur l'approvisionnement en pétrole offre un certain répit aux rendements européens.

En France, le rendement de l'OAT à dix ​ans recule de 6,0 points de base à 4,8272% et le deux ans de 7,3 points de base à 3,5872%.

Outre-Rhin, le rendement du Bund allemand à dix ans cède 3,3 points de base à 3,4606%. Le deux ans cède 2,7 points de base à 3,0581%.

Outre-Atlantique, le rendement des Treasuries à dix ans gagne 1,1 point de base à 5,2441%. Le ⁠deux ans avance de 2,7 points de base à 4,7827%.

CHANGES

Les principales devises évoluent sur de faibles variations.

L'euro s'apprête à enregistrer une cinquième baisse hebdomadaire consécutive, malmenée par les inquiétudes liées à la situation budgétaire en France.

Le dollar grappille 0,01% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro grignote 0,02% à 1,1211 dollar.

PÉTROLE

Les cours du pétrole sont en baisse à la suite des déclarations de Donald Trump indiquant que les États-Unis ne mèneraient pas d'offensive contre l'Iran jusqu'aux élections américaines du mois prochain.

Le Brent recule de 1,43% à 102,79 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,99% à 90,58 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 9 OCTOBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 14h00 Confiance des consommateurs octobre 51,0 50,9

(flash)

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un ​léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)