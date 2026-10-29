Median Technologies publie ses résultats semestriels 2026

et les principaux faits marquants du troisième trimestre

eyonis® LCS poursuit son déploiement commercial aux États-Unis,

iCRO affiche une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires et un

carnet de commandes record de 90,9 M€ au troisième trimestre

• Chiffre d’affaires trimestriel record de 6,7 M€ au troisième trimestre 2026, en

progression de 14,4 % par rapport au troisième trimestre 2025

• Carnet de commandes de l’activité iCRO à un niveau record de 90,9 M€ au 30

septembre 2026, en hausse de 23,5 % sur un an

• Poursuite du déploiement commercial d’eyonis® LCS aux États-Unis, soutenu

par la mise en place de partenariats stratégiques et d’une infrastructure

commerciale dédiée

• Avancement des initiatives d’accès au marché et de remboursement en vue

de favoriser une large adoption d’eyonis® LCS aux États-Unis

• Trésorerie et équivalents de trésorerie de 58,3 M€ au 30 septembre 2026

• Visibilité financière assurée jusqu’au premier semestre 2028, avec une

extension potentielle jusqu’au premier semestre 2029 en cas d’exercice

intégral des bons de souscription 2025 en circulation