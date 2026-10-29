Median Technologies publie ses résultats semestriels 2026
et les principaux faits marquants du troisième trimestre
eyonis® LCS poursuit son déploiement commercial aux États-Unis,
iCRO affiche une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires et un
carnet de commandes record de 90,9 M€ au troisième trimestre
• Chiffre d’affaires trimestriel record de 6,7 M€ au troisième trimestre 2026, en
progression de 14,4 % par rapport au troisième trimestre 2025
• Carnet de commandes de l’activité iCRO à un niveau record de 90,9 M€ au 30
septembre 2026, en hausse de 23,5 % sur un an
• Poursuite du déploiement commercial d’eyonis® LCS aux États-Unis, soutenu
par la mise en place de partenariats stratégiques et d’une infrastructure
commerciale dédiée
• Avancement des initiatives d’accès au marché et de remboursement en vue
de favoriser une large adoption d’eyonis® LCS aux États-Unis
• Trésorerie et équivalents de trésorerie de 58,3 M€ au 30 septembre 2026
• Visibilité financière assurée jusqu’au premier semestre 2028, avec une
extension potentielle jusqu’au premier semestre 2029 en cas d’exercice
intégral des bons de souscription 2025 en circulation
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