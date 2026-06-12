MBX Biosciences recule après la publication de résultats décevants concernant un médicament contre les troubles hormonaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

12 juin - ** Les actions du développeur de médicaments MBX Biosciences MBX.O chutentde 10% à 33,5 $

** MBX indique que son médicament expérimental à prise hebdomadaire, le canvuparatide, a montré des bénéfices durables chez les patients atteints d'hypoparathyroïdie chronique, un trouble hormonal provoquant une hypocalcémie

** Dans une étude de prolongation ouverte d'un an, 57% des patients ont répondu aux principaux critères de réponse, contre un taux de réponse de 63% observé à 12 semaines lors d'un essai de phase intermédiaire

** “Bien que le taux de réponse à 1 an soit conforme aux données à 12 semaines, il a baissé par rapport au taux de 79% observé à 6 mois lors de l'étude d'extension ouverte (n=56) et nous pensons que les investisseurs espéraient voir un taux de réponse à 52 semaines plus proche des 79% observés à 6 mois ”, indique Barclays

** Des réactions au site d'injection ont été signalées chez 10% des patients dans l'étude d'extension en ouvert - MBX

** La société indique qu'elle est en bonne voie pour lancer un essai de phase avancée au troisième trimestre 2026

**En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de 13% depuis le début de l'année