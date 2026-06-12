MBX Biosciences publie les résultats à un an d'un médicament contre les troubles hormonaux ; le cours de l'action chute

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 juin - ** Les actions du développeur de médicaments MBX Biosciences MBX.O ont chuté de 8,7% à 34 dollars avant l'ouverture du marché

** MBX indique que son médicament expérimental à prise hebdomadaire, le canvuparatide, a montré un bénéfice durable chez les patients atteints d'hypoparathyroïdie chronique, un trouble hormonal provoquant une hypocalcémie

** Dans une étude de prolongation ouverte d'un an, 57% des patients ont répondu aux principaux critères de réponse, contre un taux de réponse de 63% observé à 12 semaines lors d'un essai de phase intermédiaire

** Les investisseurs espéraient voir se confirmer le taux de réponse de 79% observé dans les données à six mois, selon Barclays

** Des réactions au site d'injection ont été signalées chez 10% des patients dans l'étude de prolongation en ouvert - MBX

** La société indique qu'elle est en bonne voie pour lancer un essai de phase avancée au troisième trimestre 2026

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 18% depuis le début de l'année