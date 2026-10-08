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MBO prend le contrôle du spécialiste des uniformes de luxe Kami
information fournie par AOF 08/10/2026 à 14:58

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(Zonebourse.com) - MBO , à travers son fonds MBO Capital 5, devient l'actionnaire majoritaire de Kami, spécialiste français de la conception et de la distribution d'uniformes pour les grandes maisons de luxe.

Réalisée aux côtés des trois dirigeants de l'entreprise, cette opération marque la transmission du groupe par ses fondateurs, Didier Willard et Alain Denis, à son équipe de direction.

Fondée en 1991 et issue du groupe LVMH, Kami est basée à Montbazon, en Indre-et-Loire, et dispose d'un studio de création à Paris ainsi que de filiales en Roumanie et en Chine. L'entreprise accompagne les grandes maisons de joaillerie, d'horlogerie et de mode dans la conception et le déploiement de leurs uniformes à l'échelle internationale, depuis la création des collections jusqu'à leur fabrication, leur livraison et leur réassort.

Forte d'environ 125 collaborateurs, Kami s'appuie sur un réseau de plus de 700 ateliers et fournisseurs partenaires ainsi que sur deux plateformes logistiques. Au fil des années, l'entreprise s'est imposée comme un acteur de référence sur le marché français des uniformes de luxe, en développant des relations durables avec les grandes maisons du secteur.

Initialement centrée sur les métiers du luxe, elle a progressivement élargi son activité à d'autres secteurs, notamment l'hôtellerie, le transport et la cosmétique.

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