Mauvaise nouvelle pour Trump: l'inflation américaine s'accélère juste avant les élections

Une station essence en Californie le 22 septembre 2026 ( AFP / Patrick T. Fallon )

Mauvaise nouvelle pour Donald Trump avant les élections de mi-mandat début novembre: l'inflation s'est accélérée en septembre aux Etats-Unis, selon des chiffres officiels mercredi, tirée par les prix de l'énergie qui grèvent le budget des ménages.

Le coût de la vie est un sujet prioritaire pour les électeurs américains alors que les prix enflent, en particulier à la pompe, dans un contexte d'enlisement du conflit déclenché fin février par les frappes en Iran menées par États-Unis et Israël.

L'indice des prix à la consommation (CPI) du ministère du Travail a progressé de 3,7% sur un an en septembre, plus que les 3,6% prédits par les analystes, selon le consensus publié par MarketWatch. Il s'agit d'une nette accélération puisque l'inflation en août était de 3,4%.

"La guerre en Iran a entraîné une hausse du carburant qui touche tout le monde", pointe James Knightley, économiste pour ING, alors que le parti républicain du président Trump est menacé de perdre le contrôle du Congrès le 3 novembre.

Donald Trump lors d'un meeting de campagne en vue des élections américaines de mi-mandat, le 13 octobre à Wasilla, dans l'Alaska ( AFP / Kent NISHIMURA )

Le rapport du ministère rend plus probable une deuxième hausse consécutive des taux d’intérêt lors de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale les 27 et 28 octobre, à contre-courant de ce que veut Donald Trump.

James Knightley souligne toutefois que les responsables de la Fed John Williams, Philip Jefferson et Christopher Waller ont laissé entendre "qu'il n’était pas nécessaire de procéder à des hausses consécutives des taux d'intérêt", se prononçant plutôt en faveur d’une approche "lente et régulière".

Il s'attend à ce que la Fed fasse preuve de "prudence et de circonspection dans le resserrement de sa politique monétaire".

Mais selon l'outil FedWatch du CME Group, les traders estiment à 37,1% la probabilité que la Fed relève ses taux de 25 points de base supplémentaires fin octobre. Cette probabilité s'affichait à environ 22% la veille.

"Salaires entièrement grignotés"

Conséquence directe de ces mauvais chiffres, les rendements des obligations d'État américaines ont bondi mercredi. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans, qui influence les taux des prêts immobiliers et automobiles et donc affecte les ménages, est passé de 5,2% à 5,3% avant de reculer.

Quand la hausse des prix s'accélère, les prêteurs réclament une meilleure rémunération de leurs investissements pour éviter que leurs gains futurs ne soient grignotés.

Les prix de l'énergie ont grimpé en flèche depuis l'attaque de l'Iran fin février, qui a conduit Téhéran à bloquer le détroit d'Ormuz, une voie de communication vitale pour les livraisons de pétrole et de gaz.

Les prix moyens à la pompe aux États-Unis ont bondi de plus de 45% depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, pour atteindre 4,33 dollars le gallon (3,8 litres), selon les données de l'association automobile AAA.

Les prix du diesel ont quant à eux connu une hausse encore plus forte, de 67,7%, ce qui a fait grimper les coûts de transport des marchandises et risque d'avoir de nouvelles répercussions sur les consommateurs.

L'inflation dite sous-jacente, qui exclut l'alimentation et l'énergie plus volatiles, s'est également accélérée, à 2,6% sur un an, contre 2,4% un mois plus tôt.

Dans les rayons d'un supermarché à New York le 25 août 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La flambée de l'inflation en septembre "commence à se répercuter sur d'autres secteurs", a averti Heather Long, économiste en chef à la Navy Federal Credit Union.

"Les billets d'avion, les voitures d'occasion et les loisirs ont tous connu de fortes hausses de prix", a-t-elle relevé. "Les Américains voient leurs salaires entièrement grignotés par l'inflation. C'est le cas depuis six mois maintenant".