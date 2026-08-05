Maurel & Prom signe une acquisition en Amérique du Sud

Le groupe pétrolier a annoncé la conclusion d'un accord majeur pour l'acquisition d'un portefeuille d'actifs auprès de Gran Tierra pour une valeur totale de 1,33 milliard de dollars (sous réserve des ajustements usuels et avec une date d'effet économique au 31 mars 2026).

La transaction, dont la finalisation est attendue autour du 31 décembre 2026, permet à M&P d'établir une plateforme pétrolière opérée de premier plan en Amérique latine, soutenue par une base de production résiliente et 144 millions de barils de réserves certifiées 2P (au 31 décembre 2025).

Sur le premier semestre 2026, les actifs acquis affichaient une production nette de 29 026 barils par jour et l'ambition est de déployer un vaste programme de développement et d'exploration pour porter ce volume à 40 000 b/j à l'horizon 2029-2030.

Le montage financier de la transaction a été conçu pour préserver la flexibilité de M&P. Le montant en numéraire à débourser lors de la finalisation est fortement réduit grâce au transfert des obligations existantes de Gran Tierra (582 millions de dollars au 30 juin 2026) et de sa facilité de prépaiment de 350 millions de dollars. Le solde comprendra un dépôt de 50 millions de dollars à la signature et un titre de créance de 65 millions de dollars payable 364 jours après la clôture.

M&P financera l'opération en s'appuyant sur sa santé financière. Au 30 juin 2026, l'entreprise affichait une trésorerie nette positive de 257 millions de dollars et une liquidité immédiatement disponible de 500 millions de dollars (plus une tranche de prêt d'actionnaire non tirée de 100 millions). Le groupe a par ailleurs sécurisé le 10 juillet 2026 un refinancement bancaire de 465 millions de dollars sur cinq ans, devant apporter environ 250 millions de dollars de liquidité additionnelle d'ici début octobre.