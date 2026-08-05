L'Europe sur des niveaux records avec les résultats de sociétés

Entrée en bourse de CSG sur Euronext Amsterdam, à Amsterdam

Les principales Bourses européennes sont orientées à la hausse mercredi, ‌touchant de nouveaux sommets historiques, dans un contexte d'appétit pour le risque, alimenté notamment par les valeurs technologiques et l'apaisement des tensions en ​Iran.

Vers 07h30 GMT, à Paris, le CAC 40 prend 0,08% à 8.673,75 points, après avoir inscrit en séance un record à 8.693,89 points. A Francfort, le Dax progresse de 0,57%, touchant lui aussi un sommet sans précédent à 26.403,81 points. À Londres, le FTSE 100 avance ​de 0,40%.

L'indice EuroStoxx 50 monte de 0,25% et le FTSEurofirst 300 de 0,35%. Le Stoxx 600 gagne 0,30%, également sur un pic historique à 660,06 points. Il est soutenu en ​premier par les ressources de base, la consommation et les nouvelles ⁠technologies.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,70% pour le Dow Jones, de 0,38% pour le Standard & ‌Poor's 500 et de 0,31% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance où le S&P 500 et le Dow Jones ont fini à des niveaux records, portés par les derniers résultats publiés par des entreprises liées ​à l'intelligence artificielle (IA).

Le secteur de la "tech" continue à ‌soutenir la tendance ce mercredi même si AMD recule de 8,8% en avant-Bourse et SpaceX perd ⁠7,5% dans les transactions hors séance.

Les résultats d'AMD ont dépassé les attentes de Wall Street mais le marché avait des espérances très élevées, tandis que SpaceX suscite des craintes quant à ses dépenses d'investissement, ce qui relègue au second plan ses solides performances opérationnelles.

En Europe, le ⁠secteur technologique avance encore, prenant ‌0,12%, après les fortes hausses des dernières séances.

Les investisseurs digèrent par ailleurs une avalanche de résultats dans d'autres ⁠secteurs comme la santé, l'industrie, l'assurance, la consommation et les matières premières.

Novo Nordisk recule de 3,64% malgré le relèvement de ses prévisions de ‌bénéfice et de chiffre d'affaires pour son exercice annuel.

A Londres, Glencore avance de 4,34% après avoir fait état d'une ⁠hausse de 86% de son bénéfice au premier semestre.

Le distributeur britannique de vêtements Next grimpe de ⁠7,12% à la faveur du relèvement ‌de sa prévision de bénéfice annuel pour la troisième fois depuis le début de l'année.

A Francfort, Infineon abandonne 3,55% après ses résultats ​et prévisions.

DHL cède 1,21%, malgré l'annonce d'une hausse de son programme de ‌rachat d'actions.

Siemens Energy bondit de 4,71%, après avoir fait état d'un chiffre d'affaires, de marges et de commandes à un niveau record au titre du troisième trimestre.

A Zurich, ​Sandoz prend 4,58%, le fabricant suisse de médicaments génériques ayant fait état d'une hausse de 9% de ses ventes nettes au deuxième trimestre.

A Amsterdam, Heineken gagne 2,21% après avoir publié un bénéfice d'exploitation au titre du premier semestre supérieur aux attentes, tandis que la ⁠chaîne de supermarchés Ahold Delhaize est légèrement dans le rouge (-0,20%) après ses résultats du deuxième trimestre.

Sur le plan géopolitique au Moyen-Orient, le Qatar a fait état de progrès en vue de pourparlers entre Washington et Téhéran, ce qui soutient le moral des investisseurs et permet un nouveau reflux des cours du pétrole, le baril de Brent ayant perdu de plus de 12% depuis le début de la semaine.

Côté indicateurs, les investisseurs surveilleront à partir de 07h50 GMT les indicateurs définitifs des entreprises de services en Europe pour le mois de juillet.

(Rédigé ​par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)