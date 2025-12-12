Maurel & Prom - Signature d’un SPA pour l’acquisition des intérêts d’Azule Energy dans les Blocs 14 & 14K au large de l’Angola

Etablissements Maurel & Prom S.A. (« M&P », le « Groupe ») a le plaisir d’annoncer la signature, au sein d’un consortium avec BW Energy Limited (« BW Energy »), d’un accord de cession et d’acquisition (« Sale and Purchase Agreement » ou « SPA ») avec Azule Energy Angola B.V. (« Azule Energy ») portant sur l’acquisition conjointe d’une participation de 20 % dans le Bloc 14 (dont 10 % nets pour M&P) et de 10 % dans le Bloc 14K (dont 5 % nets pour M&P), tous deux situés au large de l’Angola.





Le Bloc 14 est un actif pétrolier mature en eaux profondes, opéré par Chevron, produisant actuellement environ 40 kb/j (à 100%, soit environ 4 kb/j nets pour la participation de 10 % acquise par M&P) à partir de neuf champs. Le Bloc 14K est un développement unifié entre l’Angola et la République du Congo, raccordé aux infrastructures existantes du bloc 14, avec une production d’environ 2 kb/j (à 100%, soit environ 0,1 kb/j nets pour la participation de 5 % acquise par M&P).