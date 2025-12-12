 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Maurel & Prom - Signature d’un SPA pour l’acquisition des intérêts d’Azule Energy dans les Blocs 14 & 14K au large de l’Angola
information fournie par Boursorama CP 12/12/2025 à 07:45

Etablissements Maurel & Prom S.A. (« M&P », le « Groupe ») a le plaisir d’annoncer la signature, au sein d’un consortium avec BW Energy Limited (« BW Energy »), d’un accord de cession et d’acquisition (« Sale and Purchase Agreement » ou « SPA ») avec Azule Energy Angola B.V. (« Azule Energy ») portant sur l’acquisition conjointe d’une participation de 20 % dans le Bloc 14 (dont 10 % nets pour M&P) et de 10 % dans le Bloc 14K (dont 5 % nets pour M&P), tous deux situés au large de l’Angola.


Le Bloc 14 est un actif pétrolier mature en eaux profondes, opéré par Chevron, produisant actuellement environ 40 kb/j (à 100%, soit environ 4 kb/j nets pour la participation de 10 % acquise par M&P) à partir de neuf champs. Le Bloc 14K est un développement unifié entre l’Angola et la République du Congo, raccordé aux infrastructures existantes du bloc 14, avec une production d’environ 2 kb/j (à 100%, soit environ 0,1 kb/j nets pour la participation de 5 % acquise par M&P).

Valeurs associées

MAUREL & PROM
5,0150 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )
    Bourse: le groupe de BTP Eiffage va remplacer Edenred (Ticket Restaurant) au CAC 40
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.12.2025 08:51 

    Le groupe de BTP Eiffage va remplacer Edenred , société qui commercialise le Ticket Restaurant, à compter du 22 décembre au sein de l'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a annoncé jeudi Euronext. La capitalisation boursière d'Eiffage atteint 15 milliards ... Lire la suite

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    Musk signale son intention d'introduire SpaceX en Bourse
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.12.2025 08:50 

    Elon Musk a fait part de son intention d'introduire SpaceX en Bourse, une opération qui pourrait devenir la plus importante entrée de l'histoire sur les marchés, destinée à financer ses ambitions dans l'intelligence artificielle (IA) et la conquête de l'espace. ... Lire la suite

  • ( AFP / MARTIN LELIEVRE )
    Satellites: Eutelsat finalise son augmentation de capital de 1,5 milliard d'euros
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.12.2025 08:46 

    L'opérateur européen de satellites de communication Eutelsat a annoncé vendredi la finalisation de son augmentation de capital d'environ 1,5 milliard d'euros, avec une dernière tranche à quelque 670 millions d'euros. Deuxième opérateur mondial de satellites en ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.12.2025 08:45 

    (Actualisé avec Harbour Energy, Eiffage/Edenred) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank