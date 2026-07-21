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Maurel & Prom profite de l'envolée des prix au 1er semestre
information fournie par Zonebourse 21/07/2026 à 08:18

Maurel & Prom affiche un chiffre d'affaires consolidé de 366 MUSD pour le 1er semestre 2026, en croissance de 27% par rapport au 2e semestre 2025, avec un prix de vente moyen du pétrole de 103,8 USD/b, en hausse de 53% par rapport au 2e semestre 2025 (68,0 USD/b).

Toujours par rapport au 2e semestre 2025, la production totale du groupe en part M&P (incluant le Venezuela) ressort à 37 890 bep/j (barils équivalent pétrole par jour), en hausse de 3%, et la production consolidée du groupe en part M&P (hors Venezuela, non consolidé dans les ventes) s'établit à 29 542 bep/j, en augmentation de 5%.

La production valorisée de la compagnie pétrolière et gazière (revenus des activités de production, hors décalages d'enlèvement et réévaluation des stocks) s'établit à 334 MUSD. Le groupe précise que ses activités de services ont généré des revenus de 5 MUSD au 1er semestre 2026. Le retraitement des décalages d'enlèvements, net de la réévaluation de la valeur des stocks a eu un effet positif de 27 MUSD.

Par ailleurs, Maurel & Prom affiche une position de trésorerie nette positive de 255 MUSD au 30 juin 2026, contre 179 MUSD au 31 décembre 2025. La trésorerie s'élève à 368 MUSD, tandis que la dette brute atteint 113 MUSD, dont 79 MUSD de dette bancaire.

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