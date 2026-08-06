Maurel & Prom-Ebitda +63% au S1 avec la hausse des prix

(Actualisé avec détails)

Maurel & Prom MAUP.PA a fait état jeudi d'une hausse de 63% de son excédent brut d’exploitation (Ebitda) sur les six premiers mois de l'année, porté la bonne performance de ses actifs et par la hausse des prix.

L'opérateur pétrolier a vu son Ebitda augmenter à 227 millions de dollars (196,64 millions d'euros) au premier semestre, contre 140 millions l'année précédente, tiré notamment par la hausse du prix de vente moyen de l'huile, ainsi qu'un impact positif lié au retraitement des décalages d'enlèvements et à la revalorisation des stocks.

Le résultat net part du groupe a progressé de 74% pour atteindre 183 millions de dollars, tandis que le flux de trésorerie disponible a augmenté de 21% à 77 millions de dollars.

La production du groupe en part M&P a atteint 37.890 barils équivalent pétrole par jour (bep/j) au premier semestre.

En juillet, Maurel & Prom avait fait état d'une hausse de 27% de son chiffre d'affaires au premier semestre et d'une hausse de 1% sa production totale sur un an.

Maurel & Prom a également rappelé avoir annoncé la veille la signature d'un accord pour acquérir les actifs de Gran Tierra en Colombie et en Équateur pour une valeur totale de 1,33 milliard de dollars.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)