Maurel et Prom signe un SPA pour l'acquisition des intérêts d'Azule Energy dans des blocs au large de l'Angola

Etablissements Maurel et Prom SA
MAUP.PA :
* SIGNATURE D'UN SPA POUR L'ACQUISITION DES INTÉRÊTS D'AZULE ENERGY DANS LES BLOCS 14 & 14K AU LARGE DE L'ANGOLA
* LA FINALISATION EST ATTENDUE D’ICI LA MI-2026
* LA TRANSACTION PRÉVOIT UN PRIX FERME DE 195 M$ (SOIT 97,5 M$ NETS POUR M&P)
* ACQUISITION CONJOINTE D’UNE PARTICIPATION DE 20% DANS LE BLOC 14 (DONT 10% NETS POUR M&P) ET DE 10% DANS LE BLOC 14K (DONT 5% NETS POUR M&P)
