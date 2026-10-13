Mauna Kea Technologies : Bonne entame sur la top line

Publication des résultats S1 2026
Mauna Kea Technologies a dévoilé ses résultats pour le compte du premier semestre 2026. Pour rappel, la société avait déjà fait état de revenus en hausse de +37% à 3,2 M€. Au niveau de la rentabilité, le ROC s’est établi à -4,2 M€ traduisant une dégradation sensible par rapport au premier semestre 2025 (-2,8 M€). En bas de P&L, le résultat net est resté proche des niveaux observés au terme du S1 2025 à -4,8 M€ (vs -4,7 M€ au S1 2025).
Perspectives
Au niveau des perspectives, Mauna Kea entend poursuivre le déploiement international de CellTolerance, soutenu par l’ouverture de nouveaux marchés et le renforcement de son réseau commercial. Aux États-Unis, la montée en puissance des équipes récemment recrutées devrait favoriser une utilisation accrue de Cellvizio. En parallèle, les avancées cliniques devraient contribuer à accélérer l’adoption de la technologie, tandis que la visibilité financière étendue jusqu’à fin 2027 permettra au Groupe de poursuivre sa stratégie de développement.
Concernant nos estimations pour l’exercice 2026, nous tablons toujours sur un CA de 8,3 M€ et un EBE de -3,4 M€. Cela traduit notamment une croissance flat sur l’ensemble des revenus du groupe. En effet Mauna Kea ne s’appuiera pas cette année sur 2,4 M€ de revenus de licence obtenus en 2025 auprès de Tasly. Cela met toutefois en valeur la bonne tenue des ventes de la société sur l’ensemble de ses activités.
Recommandation
Suite à cette publication, nous réitérons notre objectif à Achat et notre objectif de cours à 0,50€ par action.
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