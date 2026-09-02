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Matrix va concevoir un parc de réservoirs de stockage pour l'usine de raffinage d'America First au Texas
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 23:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise de construction industrielle Matrix Service Co MTRX.O va assurer l'ingénierie et la conception d'un parc de réservoirs de stockage destiné à une raffinerie d'America First Refining située à Brownsville, au Texas, a annoncé mercredi la société.

Ce parc de réservoirs de stockage servira à soutenir les activités de la raffinerie, notamment le transport et le stockage des matières premières et des produits raffinés, a précisé Matrix.

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