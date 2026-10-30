MASTRAD : MASTRAD_-_Report_publication_comptes_annuels_2025-2026_-_CP_28_10_2026

Report de publication des comptes annuels 2025/2026

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Paris, le 28 octobre 2026 – MASTRAD (EURONEXT GROWTH : ALMAS ; ISIN : FR0004155687), entreprise pionnière dans les ustensiles de cuisine , annonce devoir décaler la publication de ses comptes annuels de l'exercice 2025/2026, clos le 30 juin 2026, dans l'attente de l'issue de discussions en cours.

La société Mastrad informe ses actionnaires et le marché que la publication de ses comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2026, initialement attendue au plus tard le 31 octobre 2026, est reportée au 30 novembre 2026 .

Ce décalage résulte de négociations actuellement en cours, dont l'issue est susceptible de modifier les perspectives de la Société. Le Conseil d'administration a jugé nécessaire de disposer d'une visibilité suffisante sur ces discussions avant de finaliser les comptes annuels, afin que l'information financière publiée, et notamment l'appréciation de la continuité d'exploitation ainsi que la description des événements postérieurs à la clôture, reflète fidèlement la situation et les perspectives de la Société.

La Société tiendra le marché informé de l'issue de ces discussions, conformément à ses obligations d'information permanente. La date de l'Assemblée générale appelée à statuer sur ces comptes sera communiquée ultérieurement.

Mastrad met tout en œuvre pour finaliser ces travaux dans les meilleurs délais et prévoit désormais de publier ses comptes annuels au plus tard le 30 novembre 2026 .

La Société remercie ses actionnaires et l'ensemble des parties prenantes pour leur compréhension.

A propos de MASTRAD ( www.mastrad.com )

Créé en 1994, MASTRAD dispose d'un savoir-faire reconnu dans la conception et la distribution de produits innovants pour la cuisine. Après avoir licencié son activité de concepteur/distributeur d'accessoires culinaires, MASTRAD est aujourd'hui spécialisé dans le suivi de température, sous la marque ORKA. Dans un contexte de normes d'hygiène de plus en plus contraignantes, de recherche constante d'économies d'énergie et d'une demande croissante de transparence alimentaire et de cuisson de précision, les solutions d'ORKA et notamment ses sondes connectées apportent une réponse simple et accessible à des besoins structurels du secteur de l'alimentation, du producteur jusqu'au consommateur.

MASTRAD est coté sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0004155687 –Mnémo : ALMAS

Contacts

Mastrad

Tél. : 01 49 26 96 00 - investisseurs@mastrad.fr