Marvell Technology va investir 250 millions de dollars en Inde et doubler ses effectifs

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Marvell Technology MRVL.O va investir 250 millions de dollars en Inde au cours des trois prochaines années afin de renforcer ses capacités en matière de technologie, de ressources humaines et d'infrastructures, a annoncé mercredi l'entreprise.

La société américaine rejoint ainsi une liste croissante d’entreprises mondiales du secteur des semi-conducteurs qui développent leurs activités d’ingénierie dans le pays, dans un contexte de demande en puces alimentée par l’intelligence artificielle.

Voici quelques détails:

* Le concepteur de puces Marvell, qui a démarré ses activités en Inde en 2006, prévoit de doubler ses effectifs dans ce pays dans le cadre de cet investissement. L’entreprise dispose de bureaux à Bengaluru, Pune et Hyderabad.

* Elle a également annoncé l’ouverture d’une nouvelle aile dans ses locaux de Bengaluru, tout en renforçant sa présence à Hyderabad.

* Cette expansion devrait soutenir le développement de solutions avancées de semi-conducteurs destinées aux applications d’IA, de cloud et d’infrastructures de données.

* Cet investissement intervient quelques semaines après que le Conseil des ministres indien a approuvé l’extension d’un programme clé dans le domaine des semi-conducteurs, doté de 1 280 milliards de roupies (13,38 milliards de dollars) de capitaux frais, dans le but de renforcer les capacités de fabrication et de conception de l’Inde.

(1 dollar = 95,6475 roupies indiennes)