Marvell Technology serait en pourparlers avancés en vue d'acquérir le fabricant de composants optiques Lumentum, selon une source

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par Milana Vinn

Marvell Technology MRVL.O serait en pourparlers avancés en vue d'acquérir le fabricant de composants optiques pour centres de données Lumentum Holdings LITE.O , et l'accord pourrait être annoncé dès la semaine prochaine, a déclaré mercredi à Reuters une source proche du dossier.

Marvell et Lumentum n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Lumentum fabrique des composants optiques utilisés dans les réseaux de communication et les centres de données, des secteurs qui suscitent un intérêt croissant de la part des investisseurs, la charge de travail liée à l’IA stimulant la demande pour une transmission de données plus rapide.

Marvell s’est imposé comme l’un des principaux bénéficiaires de l’essor des dépenses liées à l’IA, ses actions ayant presque triplé cette année grâce à la forte hausse de la demande pour ses puces d’IA sur mesure et ses produits de réseau.

Cette acquisition potentielle permettrait à Marvell de renforcer son engagement dans les technologies optiques utilisées dans les infrastructures d’IA, une stratégie qui, selon les analystes de Bernstein, a été consolidée par l’acquisition de la société de photonique Celestial AI dans le cadre d’une transaction de 3,25 milliards de dollars annoncée à la fin de l’année dernière.

Marvell a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2028 au début du mois, les portant de 15 milliards à 20 milliards de dollars, en invoquant la forte demande pour ses puces d’IA sur mesure et ses produits de réseau utilisés dans les centres de données.

Alors que Marvell disposait d’environ 3,92 milliards de dollars de trésorerie et d’équivalents de trésorerie à la fin de son dernier trimestre, les analystes de Bernstein ont estimé qu’une acquisition de cette ampleur nécessiterait probablement un financement supplémentaire et pourrait poser des défis en matière d’intégration.

L'action de Lumentum, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 83 milliards de dollars, a progressé d'environ 9 % en séance prolongée à la suite de l'annonce de ces discussions, rapportées pour la première fois par Bloomberg News. L'action Marvell a quant à elle chuté de plus de 8 %.