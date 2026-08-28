Marvell revoit ses prévisions annuelles à la hausse, mais son cours de bourse recule alors que des interrogations persistent concernant l'accord avec Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (actualisation des cours, ajout d'un graphique, d'un commentaire d'analyste et de détails issus de la conférence téléphonique sur les résultats) par Anhata Rooprai

Marvell Technology MRVL.O n’a pas réussi à présenter une révision à la hausse significative de ses prévisions de chiffre d’affaires à long terme, malgré la signature d’un nouvel accord majeur avec Google portant sur des puces d’IA, décevant ainsi les investisseurs qui espéraient des signes indiquant que cet accord accélérerait la croissance plus rapidement.

Le titre du fabricant de puces a chuté de plus de 6 % jeudi après la clôture, les inquiétudes concernant le calendrier de génération de chiffre d’affaires lié à l’accord avec Google ayant éclipsé la révision à la hausse des prévisions de chiffre d’affaires pour les exercices 2027 et 2028. Le titre a presque triplé depuis le début de l’année, porté par l’optimisme lié à l’IA.

La semaine dernière, Marvell a conclu un accord portant sur des puces sur mesure avec Google GOOGL.O , filiale d’Alphabet, qui pourrait générer 120 milliards de dollars de chiffre d’affaires jusqu’à l’exercice 2033 et faire du géant de la recherche l’un de ses principaux investisseurs, avec une participation pouvant atteindre 12,2 milliards de dollars.

Interrogé par les analystes lors de la conférence téléphonique post-résultats de Marvell sur les raisons pour lesquelles la société ne s’attendait pas à ce que le chiffre d’affaires lié à Google contribue de manière plus significative au cours de l’exercice 2028, le directeur général Matt Murphy a expliqué que les objectifs de chiffre d’affaires liés aux puces sur mesure de la société jusqu’à l’exercice 2028 reflétaient déjà une partie de ce chiffre d’affaires. Il a ajouté que cette contribution serait bien plus importante au cours de l’exercice 2029.

M. Murphy a indiqué que le chiffre d’affaires lié aux puces sur mesure allait plus que doubler l’année prochaine et qu’il existait une « tendance à la hausse » par rapport à son objectif précédent de plus de 10 milliards de dollars pour l’exercice 2029. Il a refusé de fournir un nouvel objectif, renvoyant les détails à la journée des investisseurs prévue le 6 octobre.

"Je pense que les attentes concernant les projets d’accélérateurs d’IA sur mesure sont très élevées, surtout au vu des récentes informations concernant Broadcom AVGO.O et le travail d’OpenAI sur Jalapeno", a déclaré Bob O’Donnell, analyste en chef chez TECHnalysis Research.

"Il est clair que les attentes prennent le pas sur la réalité, ce qui rend difficile toute avancée pour quiconque, à l’exception peut-être de Nvidia NVDA.O , et même celle-ci a initialement vu son cours baisser après la publication de ses résultats, avant l’annonce de ses importantes prévisions annuelles ."

La volonté des géants de la tech de développer des puces en interne, moins chères que les processeurs coûteux et soumis à des contraintes d’approvisionnement de Nvidia, a stimulé la demande pour l’activité de puces sur mesure de Marvell, faisant de cette entreprise l’un des grands gagnants du développement des centres de données.

La demande pour ces puces a également augmenté à mesure que l’utilisation de l’IA passe de l’entraînement des modèles à leur exécution, domaine dans lequel les puces sur mesure offrent de meilleures performances et un meilleur rendement que les processeurs standard.

La société prévoit désormais une croissance de son chiffre d’affaires d’environ 45 % pour l’exercice 2027, pour atteindre environ 12 milliards de dollars, contre une prévision antérieure d’environ 11,5 milliards de dollars, grâce à l’augmentation des revenus liés aux centres de données. Elle prévoit également un chiffre d’affaires d’environ 18 milliards de dollars pour l’exercice 2028, contre un objectif antérieur d’environ 16,5 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 37 % pour atteindre 2,74 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,71 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté s’est établi à 94 cents par action, contre des estimations de 92 cents.