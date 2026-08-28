Marvell relève encore ses ambitions dans l'IA, le marché en voulait davantage

Marvell Technology recule de plus de 8% à l'ouverture vendredi malgré des résultats légèrement supérieurs aux attentes et des perspectives relevées. La demande liée aux centres de données reste particulièrement soutenue, mais les investisseurs espéraient davantage de précisions sur la contribution du partenariat avec Google.

Marvell a pourtant livré une publication solide. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de 37% à 2,74 milliards de dollars, contre 2,71 milliards attendus, tandis que le bénéfice ajusté a atteint 0,94 dollar par action, contre 0,92 dollar anticipé. Pour le troisième trimestre, le groupe vise 3,15 milliards de dollars de revenus, à 5% près, et un bénéfice ajusté de 1,10 dollar par action, à 0,05 dollar près, contre respectivement 3,03 milliards et 1,07 dollar attendus.

Le datacenter accélère encore

La principale bonne nouvelle vient des perspectives. Marvell prévoit désormais une croissance d'environ 60% de son activité de centres de données (datacenter) pour l'exercice 2027, contre environ 50% auparavant, puis une progression supérieure à 60% en 2028.

Il vise dorénavant un chiffre d'affaires d'environ 18 milliards de dollars en 2028, contre 16,5 milliards précédemment, soit une croissance proche de 50% sur un an. Une accélération qui ne repose pas sur un seul produit. JPMorgan souligne que "l'activité principale de centres de données continue de se renforcer", avec une croissance qui s'étend des ASIC personnalisés aux solutions d'interconnexion et de réseau.

L'optique reste notamment très dynamique. Jefferies estime que "les tendances dans l'optique restent extrêmement soutenues", grâce à la demande pour le 800G, à la montée en puissance du 1.6T et au développement des architectures NPO et CPO. Le courtier attend désormais une croissance séquentielle de 25% de l'optique au trimestre d'octobre, contre 15% auparavant.

Les ASIC personnalisés devraient également accélérer, avec une progression séquentielle attendue de 27% sur le trimestre d'octobre, selon Jefferies. Sur l'ensemble de l'exercice 2028, cette activité devrait plus que doubler, portée notamment par Trainium 3 d'Amazon et plusieurs programmes développés pour les grands groupes technologiques.

Cette croissance doit rester rentable. Marvell prévoit une marge brute d'environ 58% au troisième trimestre et entend maintenir ce niveau en 2028 malgré la montée en puissance du custom silicon. Le groupe vise également une marge opérationnelle à long terme comprise entre 38% et 40%.

Google, mais pas encore de surprise dans les prévisions

C'est surtout le partenariat avec Google qui laisse le marché sur sa faim. L'accord pourrait représenter jusqu'à 120 milliards de dollars de revenus sur six ans si l'ensemble des objectifs prévus sont atteints. Ce montant constitue toutefois un potentiel maximal conditionnel et non des commandes garanties.

L'accord est par ailleurs particulièrement large. Il couvre notamment les accélérateurs d'IA destinés à l'inférence, les contrôleurs de stockage, les équipements réseau, les contrôleurs d'interface mémoire et les solutions de calcul à proximité de la mémoire.

Mais les revenus liés à Google attendus jusqu'en 2028 étaient déjà intégrés aux perspectives de Marvell. Jefferies juge ainsi "quelque peu décevant d'apprendre que Google avait déjà été pris en compte" dans les prévisions existantes.

Même constat chez JPMorgan, qui souligne que "les investisseurs espéraient davantage de détails quantitatifs explicites". Le marché attendait notamment des précisions sur le montant des revenus liés à Google et leur calendrier.

Le potentiel supplémentaire du partenariat se situe donc principalement à partir de 2029. Marvell devrait apporter davantage de détails lors de sa journée investisseurs du 6 octobre. D'ici là, le marché devra composer avec un paradoxe : les perspectives pour 2027 et 2028 continuent de s'améliorer fortement, mais une partie des attentes entourant Google était déjà intégrée dans les prévisions.