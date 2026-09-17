Marvell et Microsoft lancent une plateforme de sécurité des paiements

Marvell Technology, Microsoft et Utimaco font part du lancement d'Azure Payment HSM v2, une nouvelle plateforme de sécurité des paiements à haute disponibilité destinée aux institutions financières et aux prestataires de services de paiement, disponible à compter de ce jeudi dans l'ouest des Etats-Unis et en Europe occidentale.

Cette offre associe la technologie de module matériel de sécurité (HSM) LiquidSecurity de Marvell, le logiciel Atalla Payments Module d'Utimaco et la plateforme cloud Microsoft Azure, au sein d'un service de sécurité des paiements entièrement géré, selon les trois partenaires.

Conçue pour les opérations de paiement réglementées, elle permet aux institutions financières et aux prestataires de services de paiement de répondre aux exigences de sécurité, de conformité, d'audit et d'exploitation de la norme PCI, sans avoir à déployer ni à gérer leur propre infrastructure HSM dédiée aux paiements.

"Avec cette nouvelle solution sous forme de service sur Azure, nous supprimons la charge opérationnelle liée à la gestion de HSM spécifiques aux paiements, afin que nos clients puissent se concentrer sur l'innovation", commente Soumya Subramanian, vice-présidente de l'ingénierie de la sécurité du cloud chez Microsoft.

"Cette nouvelle solution permettra aux clients de faire évoluer leurs capacités de sécurité sans supporter les coûts et les contraintes liés à la gestion d'une infrastructure de paiement dédiée traditionnelle", souligne Cary Ussery, vice-président senior et directeur général du Multimarket Business Group chez Marvell.