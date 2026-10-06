 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Marvell atteint son plus haut niveau depuis trois mois après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2028
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 16:48

Ajouter Boursorama à vos sources

Le campus de Santa Clara de Marvell Technology (Crédit: / Marvell)

Le campus de Santa Clara de Marvell Technology (Crédit: / Marvell)

Marvell Technology MRVL.O a relevé mardi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2028 à environ 20 milliards de dollars, un chiffre supérieur aux estimations de Wall Street, alors que la demande pour ses puces sur mesure destinées aux centres de données s'accroît parallèlement à la forte hausse des dépenses en intelligence artificielle.

L'action de la société a progressé d'environ 7 %, tandis que celle de son concurrent Broadcom AVGO.O a gagné environ 4 % en début de séance.

Lors de sa journée des investisseurs de 2021, Marvell avait présenté une stratégie axée sur les puces sur mesure et optimisées pour le cloud — des puces spécialement conçues pour être utilisées dans les centres de données. Depuis lors, la société figure parmi les principaux bénéficiaires de l'essor des infrastructures d'IA.

L'activité de puces sur mesure de l'entreprise est devenue un moteur de croissance majeur, les entreprises technologiques développant leurs propres processeurs d'IA afin de réduire leur dépendance vis-à-vis des puces de Nvidia NVDA.O . La valeur de l'action du fabricant de puces a plus que triplé depuis le début de l'année.

En août, Marvell a annoncé un accord avec Google GOOGL.O , filiale d'Alphabet, qui pourrait générer jusqu'à 120 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici l'exercice 2033, si les objectifs de performance sont atteints.

Le même mois, l'entreprise a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, les portant de 16,5 milliards de dollars à environ 18 milliards de dollars.

Mardi, Marvell a prévu pour l'exercice 2031 un chiffre d'affaires compris entre 70 et 90 milliards de dollars. À 80 milliards de dollars, la valeur médiane de cette fourchette dépasse les estimations de Wall Street, qui s'élevaient à 46,85 milliards de dollars, selon quatre analystes interrogés par Visible Alpha.

Les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 18,2 milliards de dollars pour 2028, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

MARVELL TECH
280,8000 USD NASDAQ +3,52%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 865,07 +0,40%
Pétrole Brent
99,81 -0,41%
HAFFNER ENERGY
0,78 -0,51%
SCHNEIDER ELECTRIC
260,5 -4,51%
MEDINCELL
26,76 +16,05%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank