Marvell atteint son plus haut niveau depuis trois mois après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2028

Le campus de Santa Clara de Marvell Technology (Crédit: / Marvell)

Marvell Technology MRVL.O a relevé mardi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2028 à environ 20 milliards de dollars, un chiffre supérieur aux estimations de Wall Street, alors que la demande pour ses puces sur mesure destinées aux centres de données s'accroît parallèlement à la forte hausse des dépenses en intelligence artificielle.

L'action de la société a progressé d'environ 7 %, tandis que celle de son concurrent Broadcom AVGO.O a gagné environ 4 % en début de séance.

Lors de sa journée des investisseurs de 2021, Marvell avait présenté une stratégie axée sur les puces sur mesure et optimisées pour le cloud — des puces spécialement conçues pour être utilisées dans les centres de données. Depuis lors, la société figure parmi les principaux bénéficiaires de l'essor des infrastructures d'IA.

L'activité de puces sur mesure de l'entreprise est devenue un moteur de croissance majeur, les entreprises technologiques développant leurs propres processeurs d'IA afin de réduire leur dépendance vis-à-vis des puces de Nvidia NVDA.O . La valeur de l'action du fabricant de puces a plus que triplé depuis le début de l'année.

En août, Marvell a annoncé un accord avec Google GOOGL.O , filiale d'Alphabet, qui pourrait générer jusqu'à 120 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici l'exercice 2033, si les objectifs de performance sont atteints.

Le même mois, l'entreprise a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, les portant de 16,5 milliards de dollars à environ 18 milliards de dollars.

Mardi, Marvell a prévu pour l'exercice 2031 un chiffre d'affaires compris entre 70 et 90 milliards de dollars. À 80 milliards de dollars, la valeur médiane de cette fourchette dépasse les estimations de Wall Street, qui s'élevaient à 46,85 milliards de dollars, selon quatre analystes interrogés par Visible Alpha.

Les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 18,2 milliards de dollars pour 2028, selon les données compilées par LSEG.