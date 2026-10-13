Mardi en double programme : les ventes immobilières progressent légèrement, tandis que le moral des petites entreprises se détériore

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les trois principaux indices boursiers américains s'orientent en légère baisse

* Le secteur de la santé est en tête des baisses du S&P 500; celui des services de communication affiche la plus forte hausse

* L'indice Euro STOXX 600 reste pratiquement inchangé

* Le dollar recule; le pétrole brut américain affiche une légère hausse; l’or reste pratiquement inchangé; le bitcoin progresse

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 5,22 %

13 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

MARDI EN DOUBLE PROGRAMME: LES VENTES IMMOBILIÈRES PROGRESSENT LÉGÈREMENT, LE MORAL DES PETITES ENTREPRISES SE DÉGRADE

C’est comme une règle tacite: les mardis sont souvent l’occasion de découvrir deux indicateurs économiques. Le duo de données d’aujourd’hui a offert aux investisseurs des chiffres sur le marché immobilier et les petites entreprises.

Commençons par le premier: les ventes de logements existants aux États-Unis USEHS=ECI ont augmenté de manière inattendue de 1,5 % en septembre pour atteindre 3,99 millions d’unités en rythme annualisé corrigé des variations saisonnières (SAAR), selon l’Association nationale des agents immobiliers (NAR).

Ce chiffre marque une reprise partielle par rapport à la baisse de 3,2 % révisée à la baisse enregistrée en août et dépasse de 40 000 unités les prévisions consensuelles.

En examinant les chiffres en détail , les ventes de maisons individuelles — qui représentaient environ 91 % du total — ont augmenté de 2,0 %. Le segment volatil des appartements en copropriété a reculé de 2,8 %, prolongeant la baisse de 2,7 % enregistrée le mois précédent.

La NAR fait état d’une hausse mensuelle de 1,9 % du nombre de logements sur le marché. Au rythme accéléré des ventes observé en septembre, il faudrait encore 4,8 mois pour écouler l’ensemble des logements disponibles, un chiffre inchangé par rapport au mois d’août.

Cette hausse s’inscrit dans un contexte de baisse des coûts d’emprunt. Selon le dernier rapport hebdomadaire de la Mortgage Bankers Association, le taux moyen des prêts hypothécaires à taux fixe sur 30 ans s’établit actuellement à 7,5 %, son plus haut niveau depuis novembre 2023.

Mais il ne faut pas s'emballer: malgré cette hausse corrigée des variations saisonnières, "août et septembre ont été les deux mois les plus faibles de l'année en termes de ventes immobilières", écrit Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR. "Les nouvelles hausses des taux hypothécaires observées ces dernières semaines signifient que moins d'acheteurs remplissent les conditions requises pour acquérir un logement."

Le moral des chefs de petites entreprises aux États-Unis s'est légèrement détérioré en septembre, enregistrant sa septième baisse mensuelle au cours des 12 derniers mois, selon la Fédération nationale des entreprises indépendantes (NFIB).

L’indice d’optimisme de la NFIB USOPIN=ECI a perdu 0,8 point pour s’établir à 97,9, passant ainsi tout juste en dessous de 98, sa moyenne sur 51 ans.

"Les chefs de petites entreprises font preuve de prudence alors qu’ils évaluent l’impact sur leur activité de la hausse des coûts, des taux d’intérêt et de la difficulté à trouver du personnel qualifié", écrit Bill Dunkelberg, économiste en chef de la NFIB.

Dans le détail, l’indice d’incertitude a gagné un point pour s’établir à 90, bien au-dessus de sa moyenne historique de 68, tandis que la difficulté à trouver du personnel qualifié a été identifiée comme le problème le plus urgent pour le troisième mois consécutif.

Les inquiétudes liées à l’inflation se sont accrues et les prévisions concernant la conjoncture à court terme se sont assombries. L’évaluation par les répondants de la santé de leur propre entreprise est devenue négative et les hausses de stocks signalées ont atteint leur plus bas niveau depuis deux ans.

Après la mauvaise qualité de la main-d’œuvre, l’inflation a été désignée comme le "problème le plus important", suivie par la fiscalité et la faiblesse des ventes.

Par ailleurs, certains analystes remettent en question la validité des données de la NFIB, compte tenu de la chute du taux de participation à l’enquête.

"Le nombre de réponses habituellement recueillies par l’enquête a chuté ces dernières années, ce qui soulève de sérieuses questions quant à sa fiabilité", explique Oliver Allen, économiste senior spécialisé dans les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics. "Seules 411 entreprises ont répondu en septembre, ce qui représente un taux de réponse de seulement 8,2 %."

À noter pour la Fed: les projets de hausse des prix sont en augmentation.

"(L'enquête de la NFIB) met en évidence un regain de pression sur les prix pour les petites entreprises", explique Sara Godfrey, économiste adjointe spécialisée dans les États-Unis chez Oxford Economics. "Nous prévoyons que la persistance à un niveau élevé des prix mondiaux de l'énergie maintiendra l'inflation à un niveau élevé à court terme, ce qui incitera la Fed à relever à nouveau ses taux d'intérêt en octobre."

Il est rappelé aux investisseurs que la NFIB est une organisation associative politiquement active dont le comité d’action politique (PAC) est fortement orienté vers le Parti républicain, selon le Center for Responsive Politics/opensecrets.org .

(Stephen Culp)

*****

PLUS TÔT SUR LIVE MARKETS:

LES ACTIONS DE WALL STREET RECULENT LÉGÈREMENT EN DÉBUT DE SÉANCE, LES BANQUES S'AFFAIBLISSANT APRÈS LA PUBLICATION DE LEURS RÉSULTATS CLIQUEZ ICI

L'AVANCE DU SECTEUR TECHNOLOGIQUE SUR LES BANQUES FAIT L'OBJET D'UN NOUVEAU TEST CLIQUEZ ICI

UNE PANIQUE BOURSIÈRE DE TOUJOURS, UN SECTEUR BANCAIRE DIFFÉRENT CLIQUEZ ICI

CES TITRES POURRAIENT SURPRENDRE – À LA HAUSSE OU À LA BAISSE – SELON JEFFERIES CLIQUEZ ICI

LA STRATÉGIE À LONG TERME DU SECTEUR DU LUXE CLIQUEZ ICI

L'IA SOULEVE DES INQUIÉTUDES, MAIS LE STOXX CONTINUE DE PROGRESSER CLIQUEZ ICI

L'EUROPE AVANT L'OUVERTURE: UNE SITUATION RELATIVEMENT STABLE CLIQUEZ ICI

LA FRAGILITÉ DU SECTEUR DE L'IA CLIQUEZ ICI