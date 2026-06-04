Marco Bizzozero revient chez LGT Capital Partners

Le gestionnaire d’actifs alternatifs LGT Capital Partners a annoncé la nomination de Marco Bizzozero au poste de managing partner et membre du comité exécutif. Il rejoindra officiellement la société de gestion détenue par la famille princière du Liechtenstein en septembre 2026.

Dans ses nouvelles fonctions, Marco Bizzozero sera chargé de poursuivre l’expansion des activités du gestionnaire à l’échelle mondiale, qui gère plus de 110 milliards de dollars d’actifs , ainsi que d’élargir la base de clients sur les principaux marchés mondiaux.

Marco Bizzozero connaît déjà la société de gestion puisqu’il était membre de l’équipe d’investissement en capital-investissement entre 2002 et 2004. Par la suite, il a passé plus de treize ans chez Deutsche Bank comme directeur général pour la Suisse et responsable de la gestion de fortune pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

En 2018, il devient directeur général d’UniCredit Group Wealth Management avant de rejoindre iCapital . Chez la fintech, il était responsable des activités internationales et membre du comité exécutif.

Bastien Boname