Marchés européens : tous les regards sont tournés vers l'IA

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27 octobre - Ankur Banerjee nous livre un aperçu de la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux

Les marchés savourent encore les retombées de l'introduction en bourse américaine très attendue d'Anthropic , le développeur de Claude, qui a amélioré le moral des investisseurs et allégé les inquiétudes pesant sur le commerce de l'IA financé par l'endettement .

Les marchés boursiers asiatiques ont emboîté le pas à Wall Street, les investisseurs saluant le fait qu'Anthropic ait dévoilé lundi son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis, une demande très attendue qui intervient alors que la surveillance des dépenses colossales dans le domaine de l'IA s'est intensifiée et que les inquiétudes concernant la levée de fonds allaient bon train.

Le dossier d'introduction en bourse n'a rien révélé que nous ne savions déjà. Une croissance du chiffre d'affaires vertigineuse. C'est noté. Des pertes colossales. C'est noté. Un facteur de risque évoquant la fin possible du monde tel que nous le connaissons. Euh, c'est noté aussi.

Pour ne pas être en reste, Meta Platforms META.O , la société mère de Facebook, prévoit de lever jusqu'à un montant record de 95 milliards de dollars afin de financer l'expansion de ses infrastructures d'IA. Et SpaceX SPCX.O a annoncé qu'une filiale d'Apollo Global Management APO.N achèterait des puces d'IA et du matériel serveur pour les louer à l'entreprise spécialisée dans les fusées et l'IA, dans le cadre d'un accord dont le montant total des paiements en principal s'élève à environ 40 milliards de dollars.

Si cette levée de fonds a apaisé certaines inquiétudes, elle renforce également les craintes concernant les capitaux colossaux nécessaires aux infrastructures d'IA et la rapidité avec laquelle celles-ci pourraient devenir rentables. La semaine dernière encore, le coût de l'assurance contre le défaut de paiement de la dette de Meta a atteint un niveau record.

Pour l'instant, les traders se montrent enclins à prendre des risques, propulsant l'indice sud-coréen KOSPI .KS11 — épicentre du boom de l'IA en Asie — en hausse de 3,6 %, soit sa plus forte progression journalière depuis début septembre. Cet indice, dominé par les leaders du secteur des puces d'IA que sont Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS , devrait tout de même afficher une baisse de 17 % en octobre, ce qui souligne les inquiétudes liées à l'IA.

Le bon démarrage des actifs risqués mardi ouvre la voie à une semaine décisive, au cours de laquelle les résultats des géants de l'IA et les décisions de politique monétaire des principales banques centrales donneront le ton aux marchés pour le reste de l'année.

Les observateurs du marché s'attendent à ce que les responsables monétaires néo-zélandais et canadiens relèvent leurs taux d'intérêt de 25 points de base, tandis que ceux des États-Unis, de la zone euro et du Japon devraient les maintenir inchangés, tout en laissant entrevoir d'éventuelles hausses en décembre.

Les investisseurs se sont récemment concentrés sur les craintes liées à l'IA, faisant fi des inquiétudes inflationnistes et se réfugiant dans la sécurité des obligations d'État, en particulier les bons du Trésor américain. Cela a fait passer le rendement des obligations à 10 ans sous la barre des 5 %, mais les mises en garde des banquiers centraux pourraient bien raviver les craintes inflationnistes.

Événements clés susceptibles d'influencer les marchés mardi:

* Indice de confiance des consommateurs français pour octobre

* Résultats de Novartis