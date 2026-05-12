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MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Wall Street s'apprête à ouvrir en baisse après la publication des chiffres de l'inflation d'avril, l'attention se portant sur le Moyen-Orient
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 15:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contracts à terme: le Dow Jones en hausse de 0,04 %, le S&P 500 en baisse de 0,24 %, le Nasdaq en baisse de 0,69 %

* Venture Global en hausse après avoir relevé ses prévisions

(Mises à jour avant l'ouverture du marché) par Ragini Mathur et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur les indices boursiers de Wall Street laissaient présager une ouverture en baisse mardi, les investisseurs évaluant un rapport sur l'inflation plus élevé que prévu et des espoirs s'amenuisant quant à une résolution rapide du conflit au Moyen-Orient.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté à un rythme soutenu pour le deuxième mois consécutif en avril, portant l'inflation annuelle à son plus haut niveau en près de trois ans et renforçant les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendra ses taux d'intérêt inchangés plus longtemps.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,8 % en glissement annuel le mois dernier, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 3,7 %.

“Nous pensons que les marchés financiers ont mis un peu de temps à prendre la mesure des dommages économiques qui s’accumulent avec la hausse des prix, des cours du pétrole, des matières premières, tous ces facteurs susceptibles d’accélérer l’inflation mondiale”, a déclaré Doug Beath, stratège en actions mondiales au Wells Fargo Investment Institute.

“Le mois d’avril a enregistré les meilleurs rendements du S&P 500 depuis 2020. De toute évidence, les bénéfices continuent de dépasser les attentes. Mais je pense que même si l’IPCest légèrement plus élevé que prévu, cela pourrait revêtir une importance accrue étant donné que les négociations sont toujours dans l’impasse.”

Le président Donald Trump a déclaré que le cessez-le-feu avec l'Iran était “sous perfusion ” après que Téhéran eut rejeté une proposition américaine visant à mettre fin au conflit, ce qui a maintenu les prix du pétrole à un niveau élevé alors que la route maritime stratégique du détroit d'Ormuz restait fermée.

Bien qu’une saison des résultats solides ait contribué à soutenir le moral des marchés, l’absence de progrès dans les négociations entre Washington et Téhéran reste une source de préoccupation pour les observateurs du marché, car la flambée des prix du pétrole alimente les craintes d’une hausse de l’inflation.

Avant la guerre, les traders s'attendaient à deux baisses de taux, selon l'outil FedWatch du CME Group, mais ils s'attendent désormais à ce que la Réserve fédérale maintienne ses taux inchangés jusqu'à la fin de l'année.

Les données sur les prix à la production et les ventes au détail sont également attendues cette semaine, les investisseurs se tournant vers les indicateurs macroéconomiques alors que la saison des résultats du premier trimestre touche à sa fin.

À 8 h 59 (heure de l'Est), les contrats E-mini Dow YMcv1 gagnaient 21 points, soit 0,04 %, tandis que les contrats E-mini S&P 500 EScv1 perdaient 17,75 points, soit 0,24 %. Les contrats E-mini Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 202,5 points, soit 0,69 %.

Les trois principaux indices boursiers américains ont progressé lundi, le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC atteignant de nouveaux records de clôture, soutenus par un optimisme persistant autour de l'intelligence artificielle et de la bonne santé des entreprises américaines.

Cet élan lié à l'IA s'est toutefois essoufflé mardi, la plupart des valeurs du secteur des semi-conducteurs s'échangeant en baisse avant l'ouverture.

L'action Intel INTC.O a reculé de 3,8 % après avoir grimpé de plus de 17 % lors des deux séances précédentes.

Parmi les autres titres en mouvement, Hims & Hers Health

HIMS.N a chuté de 15 % après que la société de télésanté a manqué les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre et affiché une perte inattendue.

Venture Global VG.N a progressé de 8,3 % après que l'exportateur de GNL a relevé ses prévisions de bénéfice annuel ajusté.

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