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Les partenariats au coeur de la stratégie future de Stellantis-DG
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 16:07

(Actualisé avec précisions et citations)

Le directeur général de Stellantis STLAM.MI Antonio Filosa a déclaré mardi que les partenariats constitueraient une part importante de la stratégie future du groupe, qu'il doit dévoiler la semaine prochaine.

Dans une interview réalisée lors du sommet "Future of the car 2026" organisé par le Financial Times à Londres, il a ajouté que le groupe avait appris à connaître le pouvoir des partenariats et que ceux-ci "seront au coeur de (sa) stratégie pour l'avenir".

"En travaillant avec un ensemble de partenaires pour bâtir une feuille de rouge pour des améliorations technologiques, une amélioration de la chaîne d'approvisionnement et peut-être pour l'utilisation des capacités, voici de très bons sujets sur lesquels travailler ensemble et créer des bénéfices mutuels", a-t-il poursuivi.

Le constructeur automobile né de la fusion entre PSA et FCA, qui doit présenter le 21 mai sa stratégie pour les prochaines années, a annoncé la semaine dernière étendre son partenariat avec le chinois Leapmotor 9863.HK à la production conjointe de véhicules en Europe, qui n'est plus cantonné à la distribution.

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Antonio Filosa avait déclaré le mois dernier que le partenariat avec Leapmotor pourrait constituer un modèle pour des coopérations futures avec d'autres constructeurs automobiles chinois, mais il a indiqué mardi que d'autres accords pourraient venir, au-delà de Leapmotor ou de ses compatriotes.

L'importante production de Stellantis, sa présence mondiale vaste et son large éventail de marques rendent le groupe attractif pour des partenariats de long terme, a-t-il ajouté.

"Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites dans cet espace", a dit Antonio Filosa.

Le groupe franco-italo-américain, confronté à des charges massives sur sa stratégie d'électrification et à une série de revers en matière commerciale et qualité, présentera son nouveau plan stratégique lors d'une journée investisseurs à Auburn Hills, dans le Michigan, le 21 mai.

Reuters a rapporté le mois dernier qu'il n'abandonnerait aucune de ses 14 marques en raison de leur ancrage régional, mais qu'il concentrerait la majeure partie de ses investissementssur plusieurs noms clés comme Jeep, Ram, Peugeot et Fiat.

Antonio Filosa a confirmé mardi que les marques de Stellantis constituaient son "actif le plus solide" et qu'un arrêt drastique d'une ou plusieurs d'entre elles signifierait abandonner une base de clients à la concurrence.

"Le vrai sujet est de conjuguer une allocation du capital efficiente et des stratégiques spécifiques aux marques", a-t-il dit.

(Reportage Gilles Guillaume à Paris et Giulio Piovaccari à Milan, édité par Benoit Van Overstraeten)

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