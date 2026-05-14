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MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq atteignent de nouveaux sommets grâce à la forte hausse de Nvidia
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 12:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pour consulter le blog en direct de Reuters sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,4 %, S&P 500 0,2 %, Nasdaq 0,1 %

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des niveaux records jeudi, grâce à la forte hausse du titre Nvidia, tandis que les investisseurs suivaient de près les développements autour du sommet américano-chinois aux enjeux cruciaux et attendaient la publication de données économiques.

Nvidia NVDA.O a progressé de 1,9 % en pré-ouverture, portant la capitalisation boursière du fabricant de puces à 5 900 milliards de dollars, après que Reuters a rapporté, citant des sources, que les États-Unis avaient autorisé l' , ainsi qu'une dizaine d'entreprises chinoises, à acheter sa deuxième puce d'IA la plus puissante, la H200.

La remontée soutenue des valeurs technologiques ces dernières semaines, en particulier celles des fabricants de puces, a contribué à propulser les actions américaines vers de nouveaux sommets, malgré les inquiétudes persistantes liées au conflit au Moyen-Orient et à la hausse de l'inflation due à la flambée des prix du pétrole.

Le président chinois Xi Jinping a déclaré au président américain Donald Trump, au début d'un sommet de deux jours jeudi, que les négociations commerciales progressaient, mais a averti que les tensions autour de Taïwan pourraient mettre les relations sur une pente dangereuse et même risquer de déboucher sur un conflit.

La visite de Trump s'inscrit également dans le contexte de la guerre avec l'Iran, le président devant, selon les prévisions, solliciter l'aide de Pékin pour mettre fin à ce conflit coûteux qui a fait flamber les prix mondiaux de l'énergie.

À 5 h 46 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 gagnaient 215 points, soit 0,43 %, et les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 progressaient de 11,25 points, soit 0,15 %. Les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 gagnaient 30,5 points, soit 0,1 %.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé mercredi, enregistrant une nouvelle clôture record dans le cadre d'une récente série de plus hauts historiques, la vigueur des valeurs technologiques liées à l'IA ayant aidé les investisseurs à faire abstraction des données sur les prix à la production plus élevées que prévu.

Les chiffres plus élevés de cette semaine concernant l' des prix à la consommation et des prix à la production ont renforcé les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendra une politique monétaire restrictive plus longtemps.

Les traders tablent désormais sur une probabilité de plus de 28 % d'une hausse des taux d'un quart de point d'ici la fin de l'année, contre 20,7 % la semaine précédente, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Les investisseurs se tourneront vers les données sur les ventes au détail d'avril, attendues à 8h30 (heure de l'Est), à la recherche d'indices montrant que la hausse des coûts de l'essence et de l'énergie commence à peser sur les dépenses de consommation. Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage, dont la publication est prévue au même moment, seront scrutées pour obtenir des indications sur le marché du travail.

Parmi les titres les plus actifs, Cisco CSCO.O a bondi de 16,5 % après que le géant des réseaux informatiques a annoncé qu’il allait supprimer près de 4 000 emplois dans le cadre d’une restructuration , et a relevé ses prévisions de chiffre d’affaires annuel suite à une forte augmentation des commandes des hyperscalers.

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