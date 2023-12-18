Marathon signale le déclenchement d'un compresseur à la raffinerie de Galveston Bay, au Texas

MARATHON PETROLEUM CORP MPC.N :
* SIGNALE DES EMISSIONS EXCESSIVES DE SO2 PAR LA CHEMINÉE DE LA RAFFINERIE DE GALVESTON BAY, TEXAS
* LA PANNE D'UNE POMPE DANS LE RHU A PROVOQUE LE DECLENCHEMENT D'UN COMPRESSEUR, CE QUI A ENTRAINE L'ENGORGEMENT DU TRAIN DE SOUFRE C DANS LE SRU
* LE COMPRESSEUR DU RHU A ÉTÉ ISOLÉ ET LE SRU STABILISÉ POUR ARRÊTER LES ÉMISSIONS EXCESSIVES
SOURCE: TEXAS COMMISSION ON ENVIRONMENTAL QUALITY FILING CAPACITÉ DE LA RAFFINERIE: 593 000 BARILS PAR JOUR
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