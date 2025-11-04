Marathon Petroleum manque ses prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre en raison de coûts de redressement plus élevés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Actions en baisse de 7 % à la mi-journée

Le segment du diesel renouvelable continue d'enregistrer des pertes en raison de la faiblesse des marges

Les coûts de redressement du 4ème trimestre devraient atteindre 420 millions de dollars

(Mise à jour des actions au paragraphe 2, ajout des commentaires du directeur financier au paragraphe 11, mise à jour de la raffinerie de Galveston Bay au paragraphe 12) par Nicole Jao et Pooja Menon

Le raffineur américain Marathon Petroleum MPC.N a manqué les estimations de Wall Street pour les bénéfices du troisième trimestre mardi, la hausse des coûts de redressement des raffineries et les pertes liées au diesel renouvelable ayant pesé sur les performances.

Les actions de Marathon, le premier raffineur américain en termes de volume, étaient en baisse d'environ 7% à 13h30 ET (1830 GMT). Les résultats de Marathon soulignent le défi auquel sont confrontés les raffineurs américains, car les coûts de maintenance élevés et l'inflation grugent les bénéfices en dépit d'une forte demande et de marges plus importantes.

La société a déclaré un bénéfice de 3,01 $ par action pour le trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 3,15 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Les résultats sont décevants, car les analystes estiment que ce manque à gagner rare s'inscrit dans un contexte de surperformance de la part des entreprises comparables. Valero Energy VLO.N , Phillips 66 PSX.N et HF Sinclair DINO.N ont annoncé des résultats supérieurs aux prévisions grâce à un rebond des marges de raffinage.

LA HAUSSE DES COÛTS PÈSE SUR LES RÉSULTATS

Marathon a déclaré 400 millions de dollars de frais de révision trimestriels dans le secteur du raffinage, contre 287 millions de dollars il y a un an, principalement en raison de l'augmentation des activités de maintenance planifiées.

Les dépenses de révision pour le quatrième trimestre devraient s'élever à environ 420 millions de dollars, l'activité étant principalement concentrée sur la côte ouest, a déclaré la société.

Les coûts d'exploitation du raffinage ont été de 5,59 $ par baril pour le troisième trimestre de 2025, en hausse par rapport à 5,23 $ par baril il y a un an.

Pour la côte du Golfe, le raffineur a signalé une augmentation des coûts d'exploitation à 4,70 $ par baril, contre 3,96 $ par baril il y a un an.

Le temps d'arrêt de la raffinerie de Galveston Bay, la deuxième plus grande en termes de capacité aux États-Unis, en raison d'un incendie en juin, a eu un impact sur le taux de capture de la côte du Golfe et sur les résultats globaux, a déclaré John Quaid, directeur financier, aux investisseurs mardi. Marathon prévoit de dépenser 200 millions de dollars cette année pour un projet de modernisation de l'unité de traitement des distillats de Galveston Bay , et 575 millions de dollars supplémentaires sont prévus pour les deux prochaines années.

La marge de raffinage et de commercialisation s'est élevée à 17,60 dollars par baril au cours du trimestre, contre 14,63 dollars par baril un an plus tôt. Cependant, les analystes ont noté que les marges de raffinage de la côte ouest du troisième trimestre, de 947 millions de dollars, étaient inférieures aux prévisions.

Le segment du diesel renouvelable du raffineur a enregistré une nouvelle perte trimestrielle de 56 millions de dollars, contre une perte de 61 millions de dollars il y a un an. Les résultats ont été affectés par la faiblesse des marges au troisième trimestre en raison de la hausse des prix des matières premières, ont déclaré les dirigeants.

Au troisième trimestre, Marathon a fait fonctionner ses 13 raffineries à 95 %, contre 94 % il y a un an, a indiqué la société. Elle prévoit d'exploiter ses installations à 90 % de leur capacité combinée au quatrième trimestre 2025.