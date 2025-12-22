Le gouvernement Trump suspend tous les grands projets d'éolien en mer aux Etats-Unis

Des éoliennes marines entre le Danemark et l'Allemagne en 2025 ( AFP / Olivier MORIN )

Le gouvernement américain a annoncé lundi suspendre tous les grands projets d'éolien en mer en cours de construction aux Etats-Unis pour des raisons de "sécurité nationale", dernière mesure prise par l'administration Trump contre cette source d'énergie renouvelable.

Doug Burgum, le ministre américain de l'Intérieur, responsable notamment des ressources naturelles, a déclaré suspendre immédiatement "les permis d'exploitation de tous les grands projets éoliens offshore en cours de construction aux États-Unis", après que le ministère américain de la Défense a identifié des "risques pour la sécurité nationale" posés par ces projets.

Ces risques sont liés aux "mouvements des pales" des éoliennes et à leurs "mâts hautement réfléchissants" qui "créent des interférences radars", a-t-il poursuivi dans un communiqué.

Cinq grands projets de construction d'éoliennes en mer, tous situés dans l'Atlantique au large de la côte est des Etats-Unis, sont concernés par cette suspension qui vise selon le ministère à donner le temps aux autorités et sociétés concernées "d'évaluer la possibilité d'atténuer les risques" en question.

Selon l'entreprise américaine Dominion, qui développe l'un des plus gros projets, cette pause devrait durer 90 jours.

Son arrêt "menacera la fiabilité du réseau électrique pour certains des équipements militaires, civils et d'intelligence artificielle les plus importants du pays" et "mettra en péril des milliers d'emplois", s'est désolé le groupe dans un communiqué.

- "Bon sens" -

Cette annonce intervient dans un contexte d'attaques de l'administration américaine contre les énergies renouvelables et particulièrement l'éolien.

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump, qui accuse les éoliennes de tous les maux, a signé une série de décrets pour mettre un coup d'arrêt à cette industrie, dont un gel des permis d'exploitation et des prêts fédéraux pour tout projet d'éolien en mer ou sur terre.

"Nous n'allons pas faire le coup de l'éolien", avait lancé en janvier le président républicain, qui multiplie en parallèle les actions pour doper l'exploitation d'énergies fossiles.

"Un seul gazoduc fournit autant d'énergie que ces cinq projets réunis" d'éoliens en mer, a clamé lundi sur X Doug Burgum, connu pour sa proximité avec l'industrie pétrolière et gazière, qualifiant la suspension de mesure "de bon sens".

"Cette administration a attaqué sans fondement et illégalement l'énergie éolienne (...) tout en soutenant des centrales à charbon vieillissantes et coûteuses qui fonctionnent à plein et polluent notre air", a fustigé dans un communiqué l'Environmental Defense Fund, une ONG basée aux États-Unis.

A la Bourse de New York, Dominion Energy reculait de 5,37% vers 18H50 GMT.

A la Bourse de Copenhague, le danois Ørsted, spécialisé dans le développement d'énergie éolienne offshore, a chuté de plus de 12%. L'entreprise danoise de fabrication d'éoliennes Vestas a perdu 2,65%.